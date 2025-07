Avvisi bonari ricevuti a luglio: tempi lunghi per pagare l’importo dovuto

Quest’anno per gli avvisi bonari una pausa estiva lunga. Parliamo delle comunicazioni che l’Agenzia Entrate invia al contribuente per fargli sapere di aver commesso delle irregolarità nella propria dichiarazione dei redditi.

Come noto, chi riceve l’avviso ha due strade percorribili. Pagare quanto chiede il fisco oppure fornire informazioni e documenti a propria discolpa. Dagli avvisi bonari del 2025 i tempi per fare ciò sono passati da 30 giorni a 60 giorni dalla notifica della comunicazione (i giorni diventano 120 se l’avviso è notificato telematicamente all’intermediario che ha inviato la dichiarazione redditi del contribuente).

Dal 2024 stop avvisi bonari agosto e dicembre

Doveroso ricordare che a partire dal 2024 è previsto lo stop all’invio avvisi bonari per i mesi di agosto e dicembre di ogni anno.

Tuttavia, la stessa normativa (D. Lgs. n. 1/2024) prevede che lo stop non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza. Detti casi di indifferibilità ed urgenza sono stati elencati, in modo esemplificativo, nella circolare di chiarimenti su decreto Adempimenti (Circolare n. 8/E del 2024). Ad esempio, vi rientra il caso in cui verrebbe compromesso il diritto alla riscossione del tributo da parte dell’Agenzia Entrate.

La sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre

A fronte degli avvisi bonari, il legislatore prevede anche la c.d. sospensione feriale di agosto. L’art. 37 decreto-legge n. 223 del 2006, stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Sospesi per lo stesso periodo anche i termini entro cui fare i pagamenti.

Questo significa che, se ad esempio, è arrivato un avviso bonario il giorno 14 luglio 2025, i termini (ossia i 60 giorni per pagare o inviare informazioni/documenti) decorrono fino al 31 luglio, poi il conteggio si ferma per riprendere decorrenza a partire dal 5 settembre.

Avvisi bonari 2025: termini lunghi per rispondere

Rispetto agli anni trascorsi, dunque, un termine di sospensione che può arrivare anche oltre la metà di settembre per gli avvisi bonari notificati nel mese di luglio. Ad esempio, l’avviso bonario notificato il 1° luglio 2024 doveva pagarsi entro il 31 luglio.

Per un avviso bonario notificato il 1° luglio 2025 il contribuente avrà 60 giorni ti tempo per pagare o fornire informazioni/documenti. Ne consegue che il decorso dei 60 giorni si fermano al 31 luglio, per riprendere il 5 settembre. Si finisce per poter pagare oltre il 20 settembre.

Riassumendo