Da settimane teneva banco una novità che riguardava le auto diesel euro 5 su cui veniva imposto dal primo ottobre 2025 lo stop alla circolazione in alcune Regioni del Nord Italia ed in alcuni Comuni di queste Regioni. Una notizia che aveva mandato in agitazione i cittadini e che aveva creato tante polemiche al riguardo. Parliamo al passato perché c’è stato un passo indietro su quel tremendo provvedimento che rendeva inutilizzabile le auto diesel immatricolate tra il 2009 ed il 2015 in molte aree dello stivale. Per il momento pericolo scampato ma fino a quando? Ecco le ultime al riguardo e cosa succede adesso.

Auto a gasolio euro 5, modificato lo stop dal primo ottobre 2025, ecco cosa succede adesso

Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto erano le Regioni interessate da una serrata contro l’uso di veicoli che evidentemente le autorità reputano inquinanti.

Questo in sintesi il progetto che adesso è saltato. Il progetto di stoppare le auto diesel euro 5 dal lunedì al venerdì fino alle 18:30. Uno stop che bloccava le auto che le autorità reputavano vecchie. Ma che invece effettivamente tanto vecchie non lo sono. Perché si tratta sostanzialmente di auto che sono immatricolate anche nel 2015 (le euro 5 a gasolio sono quelle immatricolate nel periodo 2009-2015).

La battaglia contro l’inquinamento continua quindi a guardare al settore delle auto in modo non certo leggero. Da tempo le auto sono finite nel mirino delle autorità che usano bloccare i veicoli potenzialmente inquinanti. Abbiamo imparato a conoscere meccanismi a targhe alterne, a giorni alterni, a zone limitate e così via dicendo.

Ma quel blocco paventato dal primo ottobre 2025 era davvero rigido.

Perché come già detto quando la notizia iniziò a trapelare, colpiva i contribuenti di diverse città delle Regioni prima citate, durante le ore e le giornate lavorative. Con tutte le problematiche che ne susseguono.

Il governo decide di rinviare il problema di 12 mesi

Il governo adesso è intervenuto per limitare i danni. Bloccando quella che sembrava una cosa ormai fatta. Infatti l’esecutivo Meloni ha bloccato per 12 mesi il provvedimento.

In parole povere ciò che doveva scattare il il primo ottobre 2025 viene posticipato al primo ottobre 2026. L’applicazione dello stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 viene posticipata di un anno esatto.

Con soddisfazione Matteo Salvini, titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’ok ad un emendamento al decreto Infrastrutture che secondo il Ministro è una scelta di buonsenso.

Libertà alle amministrazioni regionali sullo stop alle auto Euro 5 a gasolio

Quindi, possono stare ancora per un po tranquilli i proprietari di veicoli euro 5 a gasolio nelle città interessate in origine. Parliamo di città con oltre 30.000 abitanti in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Anzi, anche se posticipato di un anno, l’emendamento segna un’altra novità importante.

Anche nell’eventualità che il blocco dal primo ottobre 2026 non venga di nuovo posticipato (e non è detta l’ultima parola al riguardo), il provvedimento passa da città a partire da 30.000 abitanti a città a partire da 100.000 abitanti.

Anche in questo caso il buon senso ha vinto. Visto che se si parla di uno stop che ha nel fattore ambientale la sua giustificazione, le modifiche erano necessarie. Ed è evidente che bisogna portarlo a compimento dove c’è più bisogno. Ovvero in città che per numero di auto in circolazione l’inquinamento è maggiore.

Sempre nell’emendamento viene anche impostata una sorta di flessibilità all’eventuale stop.

Una flessibilità regionale, cioè delle amministrazioni locali. L’emendamento stabilisce che le amministrazioni regionali che vorranno evitare la drastica messa al bando di queste vetture, potranno, dimostrando di aver trovato soluzioni alternative per ridurre le emissioni inquinanti, bloccarlo autonomamente.

Ma allo stesso tempo si dà libertà alle Regioni di adottare in anticipo misure restrittive. Ed anche comprendendo lo stop appena posticipato. La regione potrà adottarlo se le condizioni delle emissioni di Co2 e di salute dell’aria lo renderanno necessario.