Come si sa, le cose dette in campagna elettorale sono spesso molto forti e, talvolta, non si trasformano mai in realtà. Basti pensare alle promesse del governo attuale: pensioni minime a 1.000 euro, stop alla legge Fornero e tante altre misure annunciate con enfasi. Ma le promesse elettorali sono sempre bipartisan e trasversali. Anche nei governi PD o nei governi del Movimento 5 Stelle non si sono portati a compimento tutti i progetti citati in campagna elettorale. Altrimenti il salario minimo sarebbe già stato introdotto da tempo, invece di essere proposto ora che al governo non ci sono. Oppure sarebbero già state tassate banche, multinazionali e grandi ricchezze.

O ancora, sarebbe già stata applicata la patrimoniale di cui si parla solo ora.

Oggi, alle porte della tornata elettorale in Campania, dal Centrodestra e dal candidato Governatore Edmondo Cirielli arriva la promessa delle promesse: se eletto, porterà le pensioni minime ad avere 100 euro in più al mese. E non si tratta di una promessa generica, perché segue un impegno ancora più forte: se non ci riuscirà, si dimetterà dal ruolo di Governatore.

Aumento 100 euro al mese pensioni minime grazie ai fondi europei, ecco perché si può

Immaginate quanto sarebbe durato ciascun governo nazionale se, al mancato rispetto di una delle proprie promesse elettorali, si fosse dimesso. Ripetiamo: questo vale per tutti, non solo per l’attuale governo, che avrebbe dovuto dimettersi perché non è ancora riuscito a superare la legge Fornero. Lo stesso discorso varrebbe per gli esecutivi PD, per i governi Conte e per altri ancora.

Ecco perché nella promessa di aumentare di 100 euro al mese le pensioni minime in Campania c’è qualcosa di nuovo, almeno nello stile: una promessa elettorale con una scadenza.

Se non si raggiunge l’obiettivo, il Governatore lascia. E non è cosa da poco.

“Abbiamo le risorse del Fondo sociale europeo per sostenere una grande operazione di politica sociale: è arrivato il momento di aumentare le pensioni minime dei campani di 100 euro”, ha dichiarato il candidato Presidente, aggiungendo che, se non realizzerà almeno il 50% del programma — inclusa questa misura — entro metà mandato rassegnerà le dimissioni.

Cosa significa usare il Fondo Sociale Europeo per portare 100 euro in più sulle pensioni minime?

Il Fondo Sociale Europeo, noto con l’acronimo FSE, è uno degli strumenti con cui l’Unione Europea sostiene gli Stati membri nelle politiche di occupazione e coesione sociale. È un fondo pensato per contrastare povertà, disuguaglianze, disoccupazione e per favorire l’inclusione sociale. Attraverso l’FSE è possibile finanziare misure di questo tipo sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Ed è proprio dall’FSE che intende attingere il candidato Governatore del Centrodestra, Edmondo Cirielli. L’idea di sostenere i pensionati con assegni troppo bassi è, sulla carta, lecita e virtuosa. Potrebbe persino rappresentare il preludio a qualcosa di simile a livello nazionale. Del resto, il tema delle pensioni basse si è affrontato anche dal governo Meloni nella legge di Bilancio, seppur con cifre molto più modeste rispetto alla promessa di Cirielli.

Infatti, il piano governativo prevede solo 20 euro di aumento.

Aumento 2026, cosa c’è nella manovra di Bilancio

Con ogni probabilità, dato che il provvedimento è già contenuto nella bozza della legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2026 le pensioni minime aumenteranno di 20 euro al mese. Questo perché salirà di 20 euro la maggiorazione sociale riconosciuta dall’INPS ai pensionati con redditi più bassi.

L’aumento non riguarderà solo i titolari di prestazioni previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ma anche chi percepisce prestazioni assistenziali come la pensione o l’assegno sociale. Per ampliare la platea dei beneficiari, saranno inoltre ritoccate verso l’alto le soglie di reddito entro cui poter usufruire delle maggiorazioni: i limiti da non superare saranno aumentati di 260 euro.