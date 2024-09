Assicurazione auto in aumento, in queste città ora costa di più

Gli automobilisti italiani continuano a fare i conti con l’aumento del costo dell’assicurazione auto, con l’RCA che registra nuovi rialzi ad agosto 2024. Secondo i dati dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), il prezzo medio delle polizze Rc auto ha raggiunto quota 418 euro, segnando un incremento del 6,7% su base annua in termini nominali, che diventa un +5,6% al netto dell’inflazione.

Questa crescita colpisce tutte le province italiane, anche se con intensità diverse. Tra i maggiori aumenti si registra quello di Roma, dove i costi sono saliti del 12%, mentre Foggia ha sperimentato l’incremento più contenuto, pari al 2,6%.

Analisi dell’aumento dei costi nelle principali città italiane

Questo fenomeno ha portato a un differenziale significativo tra le aree più care e quelle meno care del Paese: ad esempio, tra Napoli e Aosta, la differenza di costo è di 272 euro.

Momento no per l’automotive, la crisi del settore non riguarda solo l’arrancare delle auto elettriche per i prezzi ancora proibitivi. Nel nostro Paese anche l’assicurazione auto ci mette del suo andando a elevare ulteriormente i costi, cosa che non fa che scoraggiare i neopatentati, i quali in molti casi si trovano costretti a rinunciare all’acquisto della macchina, proprio perché non ce la fanno a far fronte ai costi eccessivi della RCA. L’indagine Ivass ha rilevato differenze notevoli nel costo delle polizze Rc auto tra le varie città italiane. Vediamo nel dettaglio le variazioni nelle principali aree urbane dove si registrano gli aumenti più alti, fermo restando che Napoli rimane però la più cara in assoluto:

Roma: la capitale ha visto un aumento del 12% su base annua, uno dei più alti del Paese.

Milano: il prezzo medio è salito del 7,4%, raggiungendo 415 euro.

Torino: qui l’incremento è stato del 7,9%, con un costo medio di 452 euro.

Genova: ha registrato un aumento del 5,8%, con una polizza media di 478 euro.

Bologna: in questa città, il prezzo medio è di 443 euro, con un aumento del 5,4%.

Firenze: il capoluogo toscano ha visto una crescita del 7,5%, con il costo medio della polizza che ha raggiunto 514 euro.

Bari: il rincaro è stato del 5,7%, con un costo medio di 412 euro.

Palermo: infine, qui il prezzo medio è salito del 7,4%, arrivando a circa 400 euro.

Assicurazione auto e classi di merito: chi paga di più?

Oltre alle differenze territoriali, gli aumenti sono influenzati anche dalle classi di merito degli assicurati.

Secondo i dati, per coloro che si trovano in classi di merito superiori alla prima, il rincaro medio è stato del 10,4%, un aumento ben più significativo rispetto agli automobilisti in prima classe, per i quali l’incremento è stato del 6,1%. Questo dimostra come le polizze per i conducenti con più incidenti o con meno anni di guida subiscano aumenti maggiori.A commento dei dati Ivass, il Codacons ha espresso preoccupazione, definendo gli aumenti delle polizze Rc auto “ingiustificati”.

L’associazione sottolinea che non ci sono state significative variazioni nel tasso di incidentalità in Italia che possano giustificare tali rincari. Il Codacons ha calcolato che, nel complesso, i rincari dell’Rc auto tra il 2022 e il 2024 hanno portato a un aggravio complessivo per i consumatori di 2,14 miliardi di euro. In soli due anni e mezzo, il costo medio delle polizze è salito da 353 euro (gennaio 2022) a 418 euro (agosto 2024), con un aumento di 65 euro per polizza.

