Assegno Unico Marzo 2025: Date di Pagamento, Aggiornamento ISEE e Modalità di Verifica

L’erogazione dell’Assegno Unico Universale per il mese di marzo 2025 segue un calendario prestabilito, come avviene ogni anno. L’INPS ha reso note le tempistiche previste per il pagamento, che variano in base alla situazione del beneficiario.

Il calendario dei versamenti dell’Assegno Unico per il mese di marzo prevede due finestre temporali distinte:

A partire dal 20 marzo, verranno accreditate le somme per coloro che percepiscono regolarmente il beneficio e non hanno subito modifiche rispetto ai mesi precedenti.

Durante l’ultima settimana di marzo, riceveranno il pagamento i soggetti che hanno presentato una nuova richiesta, hanno subito variazioni nel valore ISEE o hanno avuto la pratica riattivata presso l’INPS.

Aggiornamento dell’ISEE: conseguenze sui pagamenti

Il termine per aggiornare l’ISEE 2025, per ricevere in continuità l’assegno unico, era fissato al 28 febbraio 2025, tuttavia chi non ha ancora provveduto ha la possibilità di farlo entro il 30 giugno 2025. In questo modo, l’INPS riconoscerà e corrisponderà gli arretrati spettanti dal mese di marzo in poi.

Se l’ISEE non viene aggiornato in tempo utile, l’importo dell’Assegno Unico verrà ridotto alla soglia minima, ovvero 57,5 euro per ciascun figlio. Qualora il nuovo ISEE venga fatto entro la scadenza del 30 giugno, i beneficiari riceveranno automaticamente gli importi arretrati. Tuttavia, oltre questa data, non sarà più possibile recuperare le somme non percepite. Chi, invece, rinnova l’ISEE dopo il 30 giugno prede gli arretrati sul conguaglio e riceve l’importo minimo fino a quando non rinnova l’ISEE.

Controllo dello stato del pagamento assegno unico marzo 2025

Chi desidera verificare l’accredito dell’Assegno Unico di marzo può farlo accedendo al portale INPS tramite le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).

I passaggi da seguire sono:

Accedere alla propria area personale MyINPS;

Selezionare la sezione “Prestazioni e Pagamenti”;

Controllare l’importo e lo stato del pagamento.

L’INPS aggiorna il sistema pochi giorni prima dell’erogazione delle somme, quindi è consigliabile monitorare frequentemente la piattaforma per ottenere informazioni in tempo reale.

