Assegno unico 2025: il calendario per fare domanda e rinnovare l’ISEE

L’INPS ha pubblicato una circolare sull’assegno unico 2025. Nella circolare sono indicati non solo gli importi spettanti ma anche i termini per fare domanda e per rinnovare l’ISEE.

Devono fare domanda assegno unico 2025 solo coloro che la fanno per la prima volta o coloro che avendola fatta in passato la trovano oggi nello stato di non accolta/respinta.

Gli altri, invece, non devono fare domanda. In particolare coloro che stanno già percependo assegno unico in quanto già fatto domanda in passato non devono rifare domanda ma solo rinnovare l’ISEE per dare continuità nel pagamento.

Le date da segnare per chi deve fare domanda

Per chi deve fare domanda assegno unico 2025 sono fissate scadenze e regole.

Importante seguire queste regole per non perdere gli arretrati. Ricordiamo che l’assegno unico è pagato direttamente dall’INPS (nella modalità indicata in sede di domanda) e va da marzo a febbraio dell’anno successivo. Queste le date da segnare:

chi presenta domanda entro il 30 giugno 2025, non perde gli arretrati da marzo;

chi presenta domanda dopo il 30 giugno 2025, perde gli arretrati da marzo.

Alla presentazione della domanda occorre avere ISEE in corso di validità, altrimenti l’INPS pagherà l’importo minimo fino a quando non si farà l’ISEE. L’INPS ha anche pubblicato le date pagamento assegno unico 2025.

Il calendario per rinnovare l’ISEE: attenti agli arretrati assegno unico

In merito a chi, invece, deve rinnovare solo l’ISEE, queste le regole:

per i mesi di gennaio e febbraio 2025 l’assegno unico è pagato in continuità in base all’ISEE 2024;

chi rinnova ISEE entro il 28 febbraio 2025 vedrà l’assegno unico pagarsi in continuità con il precedente ed in base al nuovo ISEE;

rinnovando l’ISEE dopo il 28 febbraio 2025 ma entro il 30 giugno 2025, l’INPS pagherà l’importo minimo fino a quando non si rinnova l’ISEE. Una volta rinnovato l’ISEE l’Inps adeguerà l’importo e farà i conguagli anche sugli arretrati da marzo;

infine, per chi rinnova l’ISEE dopo il 30 giugno 2025 percepirà l’importo minimo fino al rinnovo ISEE e l’INPS non farà nessun conguaglio sugli arretrati.

L’importo minimo assegno unico fissato per il 2025 è pari a 57,50 euro per ogni figlio.

Riassumendo