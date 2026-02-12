Assegno maternità 2026: importi, ISEE, requisiti e domanda (Circolare INPS n. 16/2026)

Nel 2026 cambia il valore dell’assegno maternità e cambia anche la soglia ISEE per poterne beneficiare. L’aggiornamento tiene conto della rivalutazione collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo e viene comunicato dall’INPS con i propri atti ufficiali.

Questa prestazione riguarda eventi che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026: nascita, affidamento preadottivo oppure adozione senza affidamento.

Chi può richiedere l’assegno di maternità dello Stato

L’assegno maternità di cui si parla qui è quello dello Stato, riconosciuto ed erogato direttamente dall’INPS, previsto dall’art. 75 D. Lgs. 151/2001. Non è quindi l’assegno di maternità del comune, ma una misura previdenziale destinata in particolare a situazioni lavorative “atipiche” o discontinue.

I soggetti che possono avere titolo non sono solo la madre. In diversi casi l’assegno maternità può essere riconosciuto anche a: padre (naturale o adottante), affidatari preadottivi, adottante non coniugato, coniuge della madre adottante o affidataria preadottiva, e persino legale rappresentante quando il genitore è incapace di agire. È previsto anche il caso degli affidatari non preadottivi se mancano riconoscibilità o riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

C’è anche un’esclusione da ricordare: non spetta alcun assegno maternità quando il figlio minore viene adottato dal coniuge ma è già figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

Requisiti 2026: residenza, cittadinanza e permessi di soggiorno

Per ottenere l’assegno maternità servono alcuni requisiti di base validi per tutti. Il primo è la residenza in Italia al momento della nascita oppure dell’ingresso del minore in famiglia (adozione/affidamento). Il secondo requisito riguarda lo status: cittadinanza italiana o UE, oppure specifici titoli di soggiorno idonei al momento della domanda.

Per i cittadini extra UE, il diritto viene riconosciuto quando è presente, ad esempio: la carta di soggiorno per familiari di cittadino UE (art. 10 D. Lgs. 30/2007), la carta di soggiorno permanente (art. 17 D. Lgs. 30/2007), oppure l’equiparazione ai cittadini italiani per chi possiede permesso unico di lavoro (superiore a sei mesi) o permesso per ricerca (superiore a sei mesi), come da art. 41, c. 1-ter D.Lgs. 286/1998. È valido anche il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Accanto ai requisiti anagrafici e di soggiorno, nel caso specifico della madre e del padre entrano in gioco anche condizioni legate alla contribuzione o allo stato lavorativo, che cambiano in base alle situazioni.

Lavoro, contributi e casi particolari per madre e padre

Per la madre, l’assegno maternità richiede regole contributive diverse a seconda del profilo. Se lavoratrice, sono necessari almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo tra 18 e 9 mesi prima del parto (o prima dell’ingresso in famiglia del minore, nelle adozioni/affidamenti). Se disoccupata, occorre aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni: inoltre, il tempo tra la perdita del diritto e l’evento (parto/ingresso) non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non oltre 9 mesi. Anche quando la cessazione del lavoro avviene durante la gravidanza (recesso anche volontario), rimane il criterio dei 3 mesi di contribuzione nel tratto 18–9 mesi antecedente.

Per il padre, l’assegno maternità può spettare in casi specifici: abbandono della madre, affidamento esclusivo, decesso della madre, adozione/affidamento con separazione durante la procedura o adozione pronunciata solo nei confronti del padre adottante non coniugato. In generale, devono risultare i requisiti contributivi previsti per la madre e alcune condizioni sulla presenza del minore nella famiglia anagrafica del padre, sulla potestà e sul non affidamento a terzi. In certi casi l’assegno maternità spetta “in via esclusiva” al padre anche se la madre aveva beneficiato di prestazioni in passato.

Importo, ISEE e domanda: l’assegno di maternità nel 2026

Nel 2026 l’assegno maternità, se riconosciuto per intero, vale 413,10 euro per 5 mensilità (totale 2.065,50 euro) e la soglia ISEE è fissata a 20.668,26 euro (Circolare INPS n. 16 del’11 febbraio 2026). L’aggiornamento annuale dell’importo, infatti, è collegato alla rivalutazione ISTAT e viene formalizzato nei messaggi e nelle circolari INPS.

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita oppure dall’effettivo ingresso del minore in famiglia (o in Italia per adozione internazionale). L’invio avviene in modalità telematica: tramite servizio online INPS, Contact Center (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da mobile) oppure con l’assistenza dei patronati.

Riassumendo