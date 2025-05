Adesso sull’Assegno di Inclusione ecco arrivare dei mesi abbastanza particolari che tutti dovrebbero tenere in considerazione. Perché di fatto con il mese di giugno molti beneficiari del sussidio prenderanno l’ultima mensilità spettante. Questo però non vuol dire che per loro l’Assegno di Inclusione sia arrivato al capolinea. Infatti bisogna provvedere a fare alcune cose per poter ritornare e apprendere il sussidio anche nella restante parte dell’anno. Lo stop all’Assegno di Inclusione che probabilmente molti subiranno adesso può dipendere da due diversi fattori. In primo luogo può dipendere dal fatto che si entra nella seconda fase del sussidio e quindi qualcosa cambia.

Ma in altri casi può dipendere da qualcosa che le famiglie probabilmente hanno dimenticato di fare e che adesso mette in pericolo la fruizione del sussidio stesso.

Assegno di Inclusione, cosa succede a giugno? Ecco cosa fare per restare nel sussidio

L’Assegno di Inclusione è stato introdotto a partire dal primo gennaio 2024. Si tratta del sussidio che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza. Proprio dal mese di gennaio 2024 ci sono state le prime erogazioni per le famiglie. L’erogazione ha riguardato coloro i quali hanno presentato domanda già a dicembre del 2023 o a gennaio del 2024. Un sussidio, quello dell’Assegno di Inclusione che alla stregua del Reddito di Cittadinanza dura 18 mesi ed è rinnovabile di ulteriori 18 mesi. Il meccanismo è noto. Alla scadenza dei primi 18 mesi ecco che il sussidio si stoppa per un mese. Nel mese di pausa, gli interessati devono presentare domanda per far scattare i successivi 12 mesi.

La durata dell’Assegno di Inclusione non va assolutamente sottovalutata

Chi ha preso l’Assegno di Inclusione dal mese di gennaio 2024, è evidente che sia il soggetto interessato adesso dalla pausa di un mese.

E sarà il mese di luglio quello in cui probabilmente non prenderanno alcun sussidio. Infatti calcoli alla mano, chi prende l’Assegno di Inclusione ininterrottamente da gennaio 2024 a giugno 2025, ha completato i 18 mesi. Tornerà, presentando nuova domanda se permangono i requisiti, a prenderlo a partire dalla mensilità di settembre. Con ogni probabilità sarà dal 15 settembre che gli interessati prenderanno questo primo nuovo sussidio del secondo periodo. Perché a seguito di nuova domanda il primo mese il pagamento arriva il 15 e non il 27.

Quindi, chi a giugno, il giorno 27 prenderà l’ultimo mese dei primi 18 mesi, a luglio presenterà domanda per i nuovi 12 mesi. E il 15 settembre prenderà il primo pagamento.

ISEE fondamentale per il sussidio, ancora di più se l’ISEE è corrente

Un altro fattore che rischia di far perdere mesi di sussidio agli interessati è senza dubbio l’uso dell’ISEE corrente. Chi ha preso l’Assegno di Inclusione a seguito della presentazione dell’ISEE corrente, deve sapere che questo genere di ISEE dura solo 6 mesi. Ha validità ridotta a 6 mesi quindi. In pratica, chi a gennaio, immediatamente dopo l’ISEE ordinario ha fatto l’ISEE corrente, adesso a giugno avrà l’ultimo mese di validità.

Da luglio tornerà ad essere attivo l’ISEE ordinario. E dal momento che l’ISEE corrente è quello che serve a chi ha subito un calo reddituale o patrimoniale nei periodi successivi all’anno di riferimento dell’ISEE ordinario, è del tutto evidente che sia in virtù di questo ISEE che l’interessato prende il sussidio. Quindi, se torna valido l’ISEE ordinario, il beneficiario del sussidio ne verrà inevitabilmente escluso.

Ecco quindi che si rende necessario, a giugno, rinnovare l’ISEE corrente. Un’operazione che si può fare, per rendere valido questo genere di ISEE anche per i restanti 6 mesi del 2025. E per consentire a chi lo usa per l?Assegno di Inclusione, di prendere il sussidio ancora.