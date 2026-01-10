Assegno di inclusione, addio al “mese vuoto”: come funziona la nuova regola dal 2026

La legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce un cambiamento rilevante che riguarda una delle principali misure di sostegno economico oggi in vigore. L’intervento interessa l’assegno di inclusione (ADI), strumento centrale nelle politiche di contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale. La novità principale riguarda le modalità di rinnovo del beneficio e mira a rendere più stabile il sostegno per i nuclei familiari che ne hanno diritto.

L’assegno di inclusione (ADI), ricordiamo, rappresenta una misura nazionale pensata per accompagnare le persone in condizioni di difficoltà economica e sociale attraverso percorsi di inclusione, formazione e inserimento lavorativo. Introdotto a partire dal 1° gennaio 2024, ha preso il posto del reddito di cittadinanza.

A chi si rivolge l’assegno di inclusione (ADI)

L’assegno di inclusione (ADI) è uno strumento che unisce il sostegno economico a politiche attive, con l’intento di favorire non solo un aiuto monetario, ma anche un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. La misura è destinata ai nuclei familiari che rispettano specifici requisiti reddituali e patrimoniali, valutati attraverso l’ISEE, così come avveniva in passato con il reddito di cittadinanza. Previsti requisiti anche sotto il profilo dell’adesione ai percorsi di attivazione previsti

Il beneficio viene riconosciuto al nucleo familiare nel suo complesso e non al singolo individuo. Per ottenere l’assegno di inclusione (ADI) è necessario che permangano le condizioni previste dalla normativa. La misura si inserisce, quindi, in una visione più ampia di inclusione sociale, che affianca l’erogazione economica a obblighi e opportunità di crescita personale e professionale.

Durata del beneficio e regole attuali di pagamento

In base alle regole in vigore, l’assegno di inclusione (ADI) viene corrisposto per un periodo massimo di 18 mensilità consecutive.

Al termine di questo primo ciclo, è possibile richiedere una proroga per ulteriori 12 mesi, presentando una domanda e dimostrando il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge.

Fino a prima della manovra di bilancio 2026 (legge 199/2025), però, la normativa prevedeva un’interruzione obbligatoria. Un mese di vuoto tra la fine dei primi 18 mesi e l’inizio del periodo di proroga. Questo significava che il pagamento veniva sospeso temporaneamente, creando una discontinuità nel sostegno economico. Un esempio chiarisce il meccanismo. Se l’ultima mensilità del primo periodo cadeva a giugno 2025, il mese successivo non veniva pagato, e il nuovo ciclo ripartiva solo dal mese seguente.

Questa pausa forzata ha rappresentato, in molti casi, una difficoltà per le famiglie beneficiarie dell’assegno di inclusione (ADI), soprattutto per chi si trova in condizioni economiche particolarmente delicate.

Le novità della legge di bilancio 2026 sul rinnovo

La legge di bilancio 2026, versione definitiva, interviene proprio su questo punto, eliminando il mese di sospensione tra un periodo e l’altro. Grazie a questa modifica, l’assegno di inclusione (ADI) potrà essere rinnovato senza interruzioni, garantendo continuità nel sostegno economico, sempre a condizione che venga presentata la domanda di rinnovo e che i requisiti risultino ancora soddisfatti.

La stessa manovra prevede che, al termine di ogni periodo di rinnovo di 12 mesi, il beneficio possa essere nuovamente richiesto.

Anche in questo caso, la verifica delle condizioni resta un passaggio fondamentale. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’importo della prima mensilità dopo il rinnovo: essa sarà riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile ordinario del beneficio rinnovato.

Questa scelta mira a rendere il sistema più sostenibile, introducendo una riduzione iniziale che accompagna il nuovo ciclo di erogazione dell’assegno di inclusione (ADI).

Effetti pratici e ruolo dell’assegno di inclusione (ADI) nel 2025-2026

Le modifiche introdotte rafforzano il ruolo dell’assegno di inclusione (ADI) come strumento strutturale di sostegno. La continuità dei pagamenti riduce l’incertezza economica per i nuclei familiari beneficiari e consente una programmazione più stabile delle spese essenziali.

Nel complesso, l’intervento della legge di bilancio 2026 segna un’evoluzione importante della misura. L’assegno di inclusione (ADI) viene così rafforzato nella sua funzione di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, offrendo un sostegno più continuo e meglio integrato con i percorsi di inclusione previsti dal sistema.

Riassumendo