Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 23 Set, 2025
·

Assegno di Inclusione 18+12 mesi: la nuova guida INPS passo-passo che accompagna al sostegno

L’INPS lancia una video-guida interattiva e personalizzata per accompagnare i beneficiari dell’Assegno di Inclusione nei percorsi
di
27 minuti fa
2 minuti di lettura
assegno inclusione
Foto © Licenza Creative Commons

L’INPS ha introdotto uno strumento pensato per accompagnare chi beneficia dell’Assegno di Inclusione (ADI): una video-guida interattiva e personalizzata che illustra, passo dopo passo, diritti, doveri e opportunità legate ai percorsi di inclusione lavorativa e sociale.

La finalità è rendere più semplice la gestione della prestazione e prevenire errori che potrebbero compromettere il sostegno economico. Lo strumento è attivo per chi ha presentato domanda a luglio, ha già ricevuto il primo accredito e ha concluso la valutazione con i Servizi sociali del Comune. La video-guida, notificata via SMS, email e tramite le app INPS Mobile e IO, rimane disponibile per sei mesi nella bacheca personale di MyINPS, così da poter essere consultata ogni volta che serve.

L’assegno inclusione è per 18 mesi + 12 mesi

Ricordiamo che l’assegno di inclusione è stato introdotto, dal 1° gennaio 2024 in luogo del reddito di cittadinanza. Per aver diritto all’assegno unico occorre rispettare specifici requisiti, oltre che di residenza e cittadinanza, anche e soprattutto reddituali (verificare la soglia ISEE richiesta).

Si percepisce per 18 mensilità, rinnovabili per altre 12. Quindi, la prima parte dell’assegno di inclusione è terminata il 30 giugno. Dal 1° luglio sono iniziate le altre 12 mensilità per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo assegno inclusione.

La nuova guida (video) INPS

La novità della video-guida per l’ADI si inserisce in una logica di semplificazione e accompagnamento. Lo strumento è stato pensato per trasformare indicazioni spesso complesse in contenuti immediati, con linguaggio accessibile e riferimenti pratici. L’obiettivo è duplice: da un lato aiutare i destinatari a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, dall’altro orientare verso percorsi di attivazione lavorativa e sociale, talvolta obbligatori, talvolta facoltativi.

Un sostegno informativo di questo tipo può rivelarsi decisivo per conservare il diritto alla misura e per trarne il massimo beneficio.

Particolarmente rilevante è la personalizzazione. La video-guida viene costruita sulla base della valutazione multidimensionale svolta dai Servizi sociali. Non si tratta, quindi, di un contenuto generico, ma di un percorso cucito sulle caratteristiche del nucleo e sulle indicazioni emerse in sede di presa in carico. Questo approccio consente di ricevere messaggi pertinenti, in linea con gli impegni concordati e con gli interventi previsti nel progetto di inclusione.

Assegno inclusione: come accedere alla nuova guida (video)

Dal punto di vista operativo, l’accesso alla video-guida avviene attraverso MyINPS, nella bacheca personale del cittadino. La presenza di notifiche su più canali (SMS, email, app INPS Mobile e IO) riduce il rischio di perdere comunicazioni utili e favorisce un contatto costante con l’istituto.

Il periodo di sei mesi di disponibilità copre l’intera fase iniziale di attuazione degli impegni, offrendo il tempo necessario per rivedere i passaggi chiave, chiarire dubbi ricorrenti e monitorare la corretta esecuzione delle attività.

Riassumendo

  • L’INPS introduce video-guida personalizzata per beneficiari dell’Assegno di Inclusione.
  • Strumento semplifica gestione, evita errori e supporta inclusione lavorativa e sociale.
  • Disponibile per chi ha domanda luglio, primo accredito e valutazione servizi sociali.
  • Accesso tramite MyINPS, notifiche via SMS, email e app; valido sei mesi.
  • Assegno di Inclusione sostituisce reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
  • Video-guida costruita su valutazione sociale, linguaggio semplice, messaggi personalizzati e pratici.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Articoli correlati

sul tema FISCO

pensioni di vecchiaia
Articolo precedente

La pensione di vecchiaia arriva prima dei 67 anni per chi svolge un lavoro pesante ma pochi lo sanno

Caratteristiche del BTp short term in asta
Articolo seguente

Caratteristiche del BTp short term in asta domani 24 settembre