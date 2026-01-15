Ape sociale fino al 31 dicembre 2026: l’INPS detta le istruzioni

L’anticipo pensionistico dedicato a chi si trova in particolari condizioni di difficoltà continua a rappresentare uno strumento centrale del sistema previdenziale italiano. Con una recente comunicazione ufficiale (Messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026), l’INPS ha ufficializzato che l’Ape sociale resta in vigore anche per tutto il 2026. La proroga si inserisce nel quadro della legge di bilancio 2026 e garantisce continuità a una misura pensata per tutelare le fasce più fragili.

Ape sociale: proroga fino al 2026

L’Ape sociale viene confermata fino al 31 dicembre 2026 grazie alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2026. Questa estensione riguarda sia chi matura i requisiti nel corso del 2026, sia chi li aveva già raggiunti negli anni precedenti senza però aver presentato la richiesta.

L’Ape sociale, quindi, continua a funzionare come ponte verso la pensione di vecchiaia, consentendo un’uscita anticipata dal lavoro senza penalizzazioni economiche.

Dal punto di vista normativo, restano valide le regole introdotte in origine e successivamente aggiornate, che definiscono con precisione l’età minima e le situazioni personali o lavorative necessarie per ottenere il beneficio.

Requisiti anagrafici e situazioni tutelate

Per accedere all’Ape sociale entro la fine del 2026 è necessario aver compiuto almeno 63 anni e 5 mesi. A questo requisito anagrafico si affianca l’obbligo di rientrare in una delle categorie considerate meritevoli di tutela dal legislatore.

L’Ape sociale è riconosciuta, in primo luogo, a chi ha perso il lavoro a seguito di un licenziamento e si trova in stato di disoccupazione. Un’altra categoria riguarda chi presta assistenza continuativa a un familiare con disabilità grave (c.d. caregiver), svolgendo un ruolo di cura fondamentale.

Rientrano tra i beneficiari anche le persone con un’invalidità civile pari o superiore al 74%. Infine, l’Ape sociale è destinata a chi ha svolto attività lavorative particolarmente faticose o usuranti, caratterizzate da un elevato impatto fisico o psicologico nel corso degli anni.

Queste condizioni devono essere presenti al momento della domanda e, nel caso di requisiti maturati in passato, devono risultare ancora attuali.

Risorse finanziarie e sostenibilità della misura

La proroga dell’Ape sociale è accompagnata da un rafforzamento delle risorse economiche destinate al finanziamento della misura. Il legislatore ha previsto un aumento significativo dei fondi, proprio per garantire la copertura delle nuove domande attese nei prossimi anni.

Per il 2026 sono stati stanziati 170 milioni di euro aggiuntivi. Le risorse crescono ulteriormente nel 2027, con 320 milioni, per poi attestarsi a 315 milioni nel 2028 e 270 milioni nel 2029. Anche per gli anni successivi sono previsti finanziamenti specifici, seppur di importo decrescente, fino al 2031.

Questo quadro economico dimostra la volontà di rendere l’Ape sociale una misura stabile e sostenibile, capace di rispondere a un bisogno reale e diffuso. L’incremento dei fondi serve a evitare blocchi o limitazioni, assicurando continuità nei pagamenti.

Ape sociale: come presentare la domanda nel 2026

Nel corso del 2026 sono previste tre scadenze fondamentali per presentare la domanda di riconoscimento dell’Ape sociale. Come specifica l’INPS nel messaggio su Ape sociale 2026, La prima finestra utile si chiude il 31 marzo, seguita da una seconda scadenza fissata al 15 luglio.

Il termine finale è,, invece, il 30 novembre 2026.

La richiesta può essere inoltrata da chi si trova nelle condizioni previste dalla legge nel corso del 2026, ma anche da chi aveva già maturato i requisiti in passato senza aver mai fatto domanda. In quest’ultimo caso, è essenziale che le condizioni di accesso risultino ancora presenti.

Un aspetto rilevante riguarda chi, al momento della verifica, possiede già tutti i requisiti necessari. In queste situazioni è opportuno presentare nello stesso momento sia la domanda di riconoscimento sia quella di accesso all’Ape sociale, così da evitare la perdita di mensilità spettanti.

L’Ape sociale si conferma quindi come uno strumento chiave di flessibilità previdenziale, pensato per accompagnare verso la pensione chi ha affrontato percorsi lavorativi o personali particolarmente complessi.

