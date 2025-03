Altro che laurea, il salario dipende ancora dal genere

Il settore delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) continua a essere tra i più richiesti nel mercato del lavoro, garantendo opportunità di carriera e stipendi spesso superiori alla media. Tuttavia, il gender gap sul salario resta un problema significativo, con differenze salariali tra uomini e donne che persistono nonostante i progressi nel settore.

Il mercato del lavoro per i laureati STEM

Le aziende sono costantemente alla ricerca di professionisti con competenze scientifiche e tecnologiche, spingendo i laureati STEM a beneficiare di ottime prospettive occupazionali. Settori come l’informatica, l’intelligenza artificiale e l’ingegneria sono in espansione, con una richiesta sempre maggiore di esperti in grado di gestire l’innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico.

I neolaureati STEM trovano spesso impiego rapidamente, con stipendi iniziali più alti rispetto ad altre aree di studio. Questo vantaggio salariale è dovuto alla specializzazione richiesta da queste discipline e alla loro centralità nelle strategie aziendali moderne. Tuttavia, non tutti i laureati ricevono lo stesso trattamento economico, e il gender gap rimane una questione aperta.

Secondo alcune analisi, la domanda di competenze STEM continuerà a crescere nei prossimi anni, trainata dalla transizione digitale e dall’adozione dell’automazione in diversi settori industriali. Questo rende i laureati in queste discipline tra i più avvantaggiati sul mercato del lavoro, con opportunità anche all’estero, dove il valore di queste professionalità è ampiamente riconosciuto.

Il divario di salario tra uomini e donne

Nonostante le opportunità offerte dalle discipline STEM, le donne continuano a guadagnare meno rispetto ai colleghi uomini, anche a parità di ruolo e competenze. Il gender gap salariale si manifesta già nei primi anni di carriera e tende ad aumentare con l’avanzare della professione.

Tra le cause principali di questa disparità vi sono fattori culturali e strutturali, come la minore presenza femminile nei ruoli di leadership e le difficoltà nel conciliare carriera e vita privata. Inoltre, in alcuni settori tecnologici, la percentuale di donne impiegate è ancora bassa, rendendo più difficile il superamento degli stereotipi di genere.

Secondo recenti studi, le laureate STEM iniziano la carriera con stipendi inferiori rispetto ai loro colleghi maschi, e questo divario si amplia nel tempo, soprattutto nelle posizioni di maggiore responsabilità. Anche il fenomeno del “soffitto di cristallo” continua a essere un ostacolo per molte professioniste, che faticano ad accedere a ruoli dirigenziali nonostante le competenze acquisite.

Le aziende stanno iniziando a introdurre politiche di equità salariale e di inclusione, ma i progressi sono lenti. Per ridurre il divario del salario e non solo, è necessario incentivare una maggiore partecipazione femminile alle discipline STEM fin dall’istruzione secondaria e promuovere percorsi di carriera più equi e accessibili. Anche la trasparenza salariale potrebbe essere una soluzione efficace per contrastare questa disuguaglianza.

Strategie per colmare il gap e migliorare le prospettive

Per garantire pari opportunità nel settore STEM, è fondamentale agire su più livelli. Le università e gli enti di formazione possono giocare un ruolo chiave nel favorire l’accesso delle donne a queste discipline, aumentando borse di studio e programmi di orientamento dedicati.

Iniziative mirate possono incentivare le giovani a scegliere carriere tecnico-scientifiche, abbattendo i pregiudizi che ancora scoraggiano molte studentesse.

Anche le aziende devono fare la loro parte, implementando strategie di trasparenza salariale e programmi di mentoring per supportare la crescita professionale delle donne nel settore tecnologico. Un ambiente di lavoro più inclusivo e politiche di flessibilità lavorativa possono contribuire a ridurre le barriere che spesso penalizzano le lavoratrici.

I governi possono intervenire con normative specifiche per garantire parità di trattamento e incentivare le imprese a ridurre il divario di salario. Bonus fiscali per le aziende che promuovono l’occupazione femminile nelle STEM e controlli più rigorosi sulle politiche salariali potrebbero essere soluzioni efficaci per accelerare il cambiamento.

Se il mercato del lavoro STEM offre grandi possibilità di crescita professionale e stipendi elevati, il gender gap resta una sfida da affrontare. La combinazione di iniziative educative, aziendali e politiche può favorire un cambiamento positivo, creando un futuro più equo per tutti i professionisti del settore. Aumentare la presenza femminile nelle carriere STEM non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche un vantaggio per l’intero sistema economico, che beneficerebbe di un maggiore equilibrio e di una forza lavoro più diversificata e competente.

In sintesi.