Bonus e agevolazioni: è caccia aperta al risparmio da parte degli italiani. Il sistema di welfare guarda alle famiglie, ai singoli, a chi vive vicino alla soglia della povertà e non fa distinzioni tra anziani e giovani. Ma i bonus cambiano in base al numero di figli, all’ISEE del nucleo familiare e anche all’età. Oggi, per esempio, approfondiamo il campo dei bonus destinati a chi ha più di 60 anni, partendo dal quesito di un nostro lettore che ci chiede chiarimenti sull’esonero dal Canone Rai per gli anziani.

“Buonasera, volevo chiedervi se era vero che mia madre di 80 anni ha diritto all’esonero dal versamento del Canone Rai.

Lo paga sempre in bolletta come tutti, ma alcuni miei vicini di casa, anziani di oltre 80 anni, non lo pagano. E mi chiedevo se anche mia madre avesse diritto. Da cosa dipende l’esenzione? Ci sono vincoli di ISEE o reddito, per esempio?”

Agevolazioni 2026 per gli anziani (sconti e bonus)

Per quanto riguarda il Canone Rai, esiste effettivamente un’agevolazione. Dal momento che ci troviamo tra la fine dell’anno e l’inizio del successivo, questo è il periodo utile per chiedere l’esonero dal pagamento in bolletta. La richiesta deve essere presentata entro la fine di gennaio per ottenere l’esenzione per l’intero anno (una domanda presentata dopo il 31 gennaio ma entro il 30 giugno dà diritto all’esonero solo per il secondo semestre).

Per gli anziani over 75, l’esenzione scatta solo se il reddito complessivo non supera 8.000 euro annui; altrimenti il Canone resta dovuto.

Ecco cosa spetta al superamento di una determinata età

Un’agevolazione destinata a chi ha compiuto almeno 75 anni è lo sconto di 1 euro sui bollettini postali, cioè sulla commissione applicata per l’utilizzo di tali documenti di pagamento.

Superati i 60 anni, è possibile usufruire di sconti sui trasporti pubblici, stabiliti a livello locale e validi per biglietti o abbonamenti.

Gli anziani sono considerati dal sistema assistenziale italiano come una categoria fragile. Per loro esistono bonus, sconti e perfino sussidi specifici. Per esempio, gli over 60 rientrano tra i beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Gli over 65, invece, possono godere dell’esenzione dal ticket sanitario, purché abbiano un reddito inferiore a una determinata soglia (poco più di 36.150 euro, ndr).

Bisogna aver superato i 75 anni per ottenere uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica. Occorre invece avere almeno 80 anni, ed essere invalidi al 100% con indennità di accompagnamento e un ISEE non superiore a 6.000 euro, per accedere al voucher da 800 euro al mese destinato al pagamento della badante o di servizi di assistenza.

Infine, con almeno 65 anni e a condizione di rientrare in specifici limiti reddituali, è possibile ottenere la social card (o carta acquisti) da 40 euro al mese, pari a 80 euro bimestrali.