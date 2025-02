770/2025: il modello definitivo è pronto

Con il provvedimento ufficiale del 24 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera definitivo al modello 770/2025, corredato dalle istruzioni per la sua compilazione.

Questo documento, come noto, dovrà essere utilizzato dai sostituti d’imposta per dichiarare le ritenute applicate nel corso del 2024. Parallelamente, sono state approvate anche le specifiche tecniche necessarie per l’invio telematico della dichiarazione, garantendo così un processo strutturato e conforme agli standard normativi.

Modello 770/2025: obblighi di presentazione e soggetti coinvolti

Il modello 770/2025 rappresenta un adempimento fondamentale per tutti i soggetti che operano ritenute alla fonte. Nello specifico, devono utilizzarlo coloro che hanno applicato trattenute su compensi erogati, dividendi distribuiti, redditi da partecipazione e altre operazioni finanziarie.

Inoltre, il modello è destinato a intermediari e soggetti obbligati alla comunicazione di dati per disposizioni normative specifiche.

La dichiarazione comprende non solo i dettagli delle ritenute effettuate e i relativi versamenti, ma anche le compensazioni eseguite, i crediti d’imposta utilizzati e le somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi.

Novità e conferme nel modello definitivo

La versione definitiva del 770/2025 non ha subito modifiche rilevanti rispetto alla bozza del Modello 770/2025 pubblicata in precedenza.

Tra gli aggiornamenti confermati spiccano la riorganizzazione delle note nei quadri ST e SV, relativi rispettivamente alle ritenute operate e alle trattenute per assistenza fiscale, e la gestione del quadro SX per il riepilogo delle compensazioni. In quest’ultimo, viene specificamente considerato il credito d’imposta connesso al cosiddetto “bonus tredicesima”, un’agevolazione riconosciuta dal datore di lavoro ai dipendenti che soddisfano i requisiti previsti.

La scadenza del 770/2025

L’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per la trasmissione telematica del modello 770/2025, assicurando così una gestione efficiente e sicura delle informazioni dichiarate.

Questo aspetto assume particolare rilevanza, poiché la trasmissione digitale consente di ridurre il margine di errore e di semplificare le procedure per i contribuenti.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 770/2025 rimane fissato al 31 ottobre 2025. Entro questa data, i soggetti obbligati dovranno completare e inviare la dichiarazione secondo le modalità previste. Il rispetto di questa scadenza è essenziale per evitare eventuali sanzioni e garantire la conformità agli obblighi fiscali. Chi non lo invia entro la scadenza potrà farlo nei 90 giorni successivi, pagando la sanzione di 25 euro (codice tributo 8911).

Riassumendo