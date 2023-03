Voli low cost, le migliori offerte per risparmiare Ryanair, Ita Airways, Air France e regole bagaglio a mano

La primavera sta arrivando e la voglia di viaggiare, magari in località esotiche, cresce sempre di più. Per raggiungerle, però, è necessario utilizzare l’aereo. Come si sa, però, i prezzi dei biglietti sono rincarati negli ultimi tempi ma non è detto che si debba rinunciare per forza al viaggio dei propri sogni.

Al momento, infatti, sono disponibili offerte di voli low cost proposti da diverse compagnie aeree tra cui Ryanair, Ita Airways e Air France. Se si prenota con qualche mese di anticipo (almeno chi può) si potrà risparmiare davvero una bella cifretta, ecco allora dove andare per spendere di meno. Le proposte del momento e le regole sul bagaglio a mano.

Partiamo da Ita Airways

Da oggi si potranno acquistare voli low cost con Ita Airways anche per Rio de Janeiro. Il primo volo verso la città brasiliana ci sarà a partire dal 29 ottobre 2023 da Roma Fiumicino. Si legge sul sito della compagnia aerea che la tratta Roma-Rio ci sarà giornalmente dalla data su indicata fino al 30 marzo.

Quella da Rio verso Roma sempre tutti i giorni dal 30 ottobre prossimo al 30 marzo 2024.

Ecco un esempio di prezzo: il 29 ottobre in tariffa Economy Light il costo di sola andata partirà da 471,28 euro. Si ricorda che con questa tariffa sarà possibile portare a bordo solo 1 bagaglio da otto chili e delle dimensioni di 55x35x25 centimetri. In aggiunta Ita Airways consentirà di portare un accessorio a scelta tra i seguenti: zainetto, borsetta o pc portatile delle dimensioni di 44x36x20 centimetri. Nel caso in cui si desideri portare a bordo anche un bagaglio da stiva si dovrà optare per l’offerta Economy Class a partire da 521,28 euro.

Sempre da Roma Ciampino, poi, si potrà volare verso Tokyo (A/R) da 859 euro, verso Londra da 137 euro (A/R), verso Miami da 519 euro andata e ritorno e verso Buenos Aires a partire da 1051 euro (A/R).

Ryanair

Anche la compagnia aerea Ryanair propone voli low cost a basso prezzo, comunque più cari rispetto allo scorso anno. Nel caso si voglia volare in estate da Milano verso Londra, i voli più economici sono quelli del 25 e del 26 luglio, costano tutti e due a partire da 51,55 euro invece di 55,99 euro grazie allo sconto. Per la prima data, però, la partenza sarà alle ore 6.15 con arrivo alle 7.55 a destinazione mentre la tariffa sarà la Value. Con essa si potrà portare a bordo solo un piccolo bagaglio delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. Il 26 luglio, invece, la partenza ci sarà alle 6.45 e la tariffa sarà sempre la Value.

Cambiando destinazione e mese, si potrà partire da Milano Bergamo verso Amman (Giordania) che è una meta molto quotata ultimamente a partire da 48,19 euro. si parte alle 14.50 e si arriva alle 19.40, la tariffa è sempre la Value. Se si vuole portare con sé anche quello da stiva, si deve scegliere la tariffa Plus che costa 37,99 euro in più per ogni volo.

Air France

Concludiamo con la panoramica delle offerte Air France. Tra quelle migliori, si possono trovare voli low cost a partire da 693 euro (A/R) verso Atlanta (Stati Uniti). Tale promozione è valida fino al 31 maggio ma la durata di quest’ultimo dovrà essere di almeno 6 giorni. Sulla pagina ufficiale della compagnia aerea si legge che la tariffa si potrà modificare ma il biglietto non sarà rimborsabile.

Per spendere di meno, invece, si potrà per New York, in questo caso il biglietto di andata e ritorno partirà dal prezzo di 393 euro. Entrambe le offerte saranno da Milano e la tariffa sarà ovviamente quella economica. Con essa sarà possibile portare a bordo 1 piccolo accessorio (30x40x15 centimetri) e un secondo bagaglio di 55x35x25 centimetri, tutti e due non dovranno superare i dodici chili.

