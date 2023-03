Voli economici, offerte per la festa del papà con Ryanair e Ita Airways e crociere Msc da 288 euro per 5 giorni

La festa del papà si avvicina, si festeggia infatti il 19 marzo. In occasione di tale giornata ci sono numerose offerte di voli economici da cogliere al volo proposte da Ryanair e Ita Airways. Anche Msc Crociere propone viaggi ad un super prezzo, a partire da 288 euro per cinque giorni con la formula ovviamente del tutto compreso.

Un viaggio, quindi, potrebbe essere una perfetta idea regalo per il proprio genitore. Prenotare adesso, poi, significa risparmiare una notevole cifra rispetto al periodo estivo. Il motivo è che con l’avvicinarsi della bella stagione, sia i voli che le crociere salgono di prezzo.

Che sia una località vicino al mare, una di montagna, una grande capitale europea non importa perché viaggiare sarà sempre un’esperienza unica. Inoltre, staccare dalla quotidianità anche soltanto qualche giorno, potrà davvero aiutare molto. Ecco allora quali sono le offerte da cogliere al volo.

Ryanair

Per la festa del papà, si potrà regalare al proprio genitore, un buono regalo con busta per acquistare un volo Ryanair.

I tagli sono di 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650,700, 750, 800, 850, 900, 950 e 1000 euro.

Per quanto riguarda voli economici da Milano Bergamo si potrà volare verso Dublino (sola andata) a partire da 19,99 euro in tariffa Value. Esattamente il 26 aprile con partenza alle 6.30 e arrivo alle 8.10 o con partenza alle 15.40 e arrivo alle 17.20. Ovviamente a tale cifra, si potrà viaggiare in tariffa Value che è quella che permette di portare a bordo gratis solo un piccolo bagaglio di 40x20x25 centimetri.

Da Roma Ciampino, invece, in super offerta c’è il volo per Fez (Marocco) del 21 marzo in tariffa Value a partire da 19,99 euro. La partenza sarà alle 6.15 mentre l’arrivo a destinazione alle 8, a questo prezzo sono rimasti però solo cinque biglietti.

Ita Airways e Msc crociere: le promozioni da coglier al volo

Voli economici anche con Ita Airways e crociere ad un super prezzo con Msc. Il vettore aereo propone per l’Italia voli di sola andata a partire da 50 euro in Italia e in Europa a partire da 91 euro. Ecco quelli dall’Italia: Milano-Bari da 50 euro, Milano-Napoli da 50 euro, Roma-Torino da 88 euro, Roma-Genova da 88 euro e Roma-Trieste da 78 euro sempre solo andata.

Le offerte per l’Europa, invece, sono le seguenti: Milano-Parigi da155 euro andata e ritorno. Milano-Bruxelles da 91 euro A/R, Roma-Malta da 104 euro A/R, Roma-Zurigo da 123 euro A/R e Roma-Ginevra da 122 euro A/R.

Tra le offerte di Msc crociere, segnaliamo quella di 5 giorni nel Mediterraneo con la nave Seaview. Il porto di imbarco è quello di Genova e l’itinerario è il seguente: da Genova verso La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca e Barcellona (arrivo). Il prezzo, come detto compreso di quota alberghiera obbligatoria e assicurazione, è di 288 euro a persona. La data di partenza è il 17 aprile mentre la tipologia di cabina è quella interna.

