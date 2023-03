Risparmiare pedaggio autostrade e come calcolarlo, ecco alcuni consigli

Sono tanti gli automobilisti che ogni giorno, per motivi di lavoro, o per altro, sono costretti a ricorrere alle tratte stradali a pagamento. Ma come fare per risparmiare il pedaggio autostrade? Esiste un modo per ridurre i costi? Innanzitutto, vediamo come calcolarlo, al fine di scoprire se ci sono soluzioni e consigli per riuscire ad abbassare i costi.

Risparmiare pedaggio autostrade, i consigli

Il 2023 è iniziato senza dubbio con qualche grattacapo di troppo per i viaggiatori. L’aumento di alcune tratte autostradali ha infatti costretto i risparmiatori al volante a spendere più di quanto solitamente facevo per i loro viaggi in auto. Per fortuna è possibile attuare alcuni piccoli accorgimenti per abbassare i costi. Vediamo di quali si tratta.

Sul web esistono dei portali che permettono proprio di calcolare l’importo dei pedaggi. Stessa soluzione offerta anche da tante app presenti sia su smartphone Android che iPhone targati Apple. Sul sito di Autostrade, inoltre, è possibile calcolare precisamente il costo del pedaggio, il quale a volte varia anche in base alla classe del veicolo utilizzato per il viaggio. In sostanza, la parola d’ordine da utilizzare per risparmiare sul pedaggio autostrade è pianificazione. Utilizzando tali simulatori, quindi, sarà possibile inserire i dati del veicolo, l’ingresso e l’uscita dall’autostrada. In questo modo si avrà la stima del pedaggio da pagare al casello. Il consiglio è quello di prendere visione dei tratti da percorrere. In caso di viaggi particolarmente complessi, dove è appunto possibile scegliere tra differenti uscite, sarà possibile quindi vedere quella meno costosa e sceglierla.

Calcolo su smartphone

Per quanto riguarda i device Apple, è possibile consultare i costi del nostro viaggio tramite l’app Autostrade. L’applicazione in questione è in grado di calcolare il tempo medio e il costo del pedaggio, ma anche l’ipotetico costo del carburante impiegato per il percorso. Inoltre, ci informa sui vari distributori presenti in strada, compresi quelli GPL. Altra cosa importante, ci permette di conoscere anche il livello di traffico presente sul tragitto e averne notifica per conoscerlo anzitempo. Altra app interessante, sempre per iOS, è Costo Pedaggio, la quale ci offre le tariffe da casello a casello per tutte e 5 le classi di veicolo.

Per Android, l’app da scaricare è Traccia il mio chilometraggio e Spese. Ma come avviene il calcolo del pedaggio? Per capire quanto pagheremo al casello per il nostro viaggio basta moltiplicare la tariffa unitaria per i chilometri. Al numero ottenuto sarà poi necessario aggiungere il 22% di Iva e arrotondare la somma aggiungendo 10 centesimi. In realtà, però, il calcolo non è poi così semplice, per questo motivo bisogna affidarsi a piattaforme che lo calcolano per noi. Infatti, per conoscere il costo bisognerebbe sapere se si sta percorrendo un tratto di montagna, o di pianura, oltre a conoscere quale società concessionaria gestisce il tratto in questione.

C’è infine da aggiungere che risparmiare sul pedaggio autostrade è molto più semplice al Sud, visto che i tratti del meridione sono decisamente più economici rispetto a quelle del nord che sono più care. C’è però anche da tenere in considerazione il fatto che le autostrade del nord sono decisamente meglio conformate, ed è proprio per questo motivo che risultano essere più costose.