Risparmiare sui libri, trucchi per leggere senza pagare, o quasi

La letteratura può essere molto dispendiosa se si leggono decine e decine di libri ogni anno. Come fare per risparmiare sui libri? Se lo chiedono sia gli appassionati di romanzi, che gli studenti, i quali devono far fronte a spese non indifferenti e, il più delle volte, all’assenza di uno stipendio fisso dal quale attingere. Vediamo quindi alcuni consigli per ridurre al minimo la spesa.

Risparmiare sui libri, i consigli

Come detto, la spesa per gli studenti universitari in merito ai testi da acquistare è un problema non da poco. Per fortuna esistono molti trucchetti da mettere in pratica per abbassare i costi. Cosa possiamo fare invece per i libri in generale e riuscire a legger i nostri romanzi senza sborsare un capitale ogni mese? Le dritte ci arrivano dall’Università telematica Niccolò Cusano di Pisa, la quale ha pubblicato di recente un post in cui si elencano una serie di trucchi per ridurre i costi.

Innanzitutto, è buona abitudine evitare di acquistare i libri appena usciti. In questo caso si tratta infatti di opere che non godono ancora di. È conveniente quindi aspettare qualche mese per riuscire ad accaparrarsi il titolo spendendo di meno.

Un altro importante consiglio è quello di rivolgersi al mercato dell’usato. In questo caso potremo trovare il libro di nostro interesse anche a metà prezzo. Inoltre, sarà possibile andare alla ricerca di testi che ormai sono fuori catalogo in mote librerie, e quindi introvabili. È bene sapere però che, in questo caso, il costo del libro usato potrebbe essere un tantino più alto del solito. Per quanto riguarda il mondo online, sia Libraccio che eBay e Ibs offrono un vasto mercato al riguardo. Inoltre, esistono i sempre verdi mercatini, ma negli ultimi anni hanno ottenuto una grande rilevanza anche i gruppi Facebook. In questo caso sarà possibile mettersi in contatto direttamente con il venditore e contrattare il prezzo in privato.

Azzerare i costi

Le dritte appena elencate ci permettono di risparmiare sui libri, ma come fare per azzerare quasi completamente i costi in modo da leggere praticamente senza pagare? La soluzione più semplice è quella della rivendita. A meno che non siate dei collezionisti, oppure avete esigenze di studio che non vi permettono di cedere il libro una volta letto, allora quello di rivenderlo è il sistema migliore per continuare a leggere senza spendere soldi. In questo modo, infatti, potrete recuperare una parte (se non tutta) della spesa fatta per l’acquisto di un determinato libro. Una volta che lo avrete letto e rivenduto, potrete investire i soldi guadagnati per l’acquisto di un altro testo.

Se questa compravendita non fa per voi, allora un altro metodo alternativo per risparmiare sui libri è quello di dedicarsi agli e-book. Acquistando prodotti digitali si potrà infatti spendere il 50% in meno rispetto al prezzo di copertina. Come se non bastasse, esistono anche dei libri completamente gratis. Se siete amanti dei grandi classici del passato, potreste trovare pane per i vostri denti in piattaforme come Project Gutenberg, Oper Library, Liber Liber e Wattpad. Come non menzionare poi le biblioteche? Se il formato digitale proprio non vi piace, allora con una tessera nella biblioteca del vostro comune potrete leggere libri gratis. Infine, chiudiamo con il booksharing, ossia la condivisione di libri. È possibile farlo sia con i gruppi online, che tra conoscenti. In questo modo si potranno acquistare libri in gruppo, così da condividerne la spesa e ridurla al minimo.