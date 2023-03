Quali sono le banche più sicure d’Italia anche per sottoscrivere un conto corrente, qual è la convenienza?

Il fallimento della Silicon Valley Bank (Svb) ha spaventato molto gli italiani che si stanno chiedendo quali siano le banche più sicure del nostro paese anche per sottoscrivere un conto corrente. Se quest’ultimo risulta anche conveniente, poi, ancora meglio.

Ci sono, in ogni caso, degli indicatori per capire se le banche sono sicure ovvero se hanno una solida base patrimoniale. Uno di questi è il Common Equity che è detto anche Cet1. Si tratta del rapporto tra il capitale che la banca ha a disposizione e le attività ponderate per il loro rischio. Quindi, per logica, più il Cet1 è alto, più solida è la banca.

Ecco allora quali sono gli Istituti di credito tra i più sicuri nel nostro paese e le offerte proposte per sottoscrivere un conto corrente.

Quale conto corrente scegliere?

Al giorno d’oggi, quasi tutti possiedono un conto corrente. Il motivo è semplice: offre tutta una serie di servizi come l’accredito dello stipendio/pensione e la possibilità di effettuare pagamenti anche mediante bonifici.

Inoltre, avendo un conto corrente, è possibile anche richiedere la domiciliazione delle bollette (in modo tale da non dimenticare mai di pagare le utenze) e si può avere una carta di debito, di credito ma anche un libretto degli assegni.

Tra le banche più sicure d’Italia, The Banker (prestigioso mensile britannico del Financial Times) in testa alla classifiche per le performance pone Mediolanum. Quest’ultima, a chi chiede se il gruppo è solido, risponde di avere un Cet1 Ratio del 20.6% (ultime rilevazioni 31 dicembre 2022) rispetto al valore minimo stabilito dalla Bce che è uguale all’8% che viene poi alzato banca per banca.

Questa banca offre il SelfyConto che non costa nulla se si hanno fino a 30 anni di età.

Inoltre le spese di tenuta sono gratis per tutti il primo anno mentre dal secondo il costo è di 3,75 euro al mese. Se si sottoscrivere un prestito, un prodotto assicurativo di protezione o se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro, il canone è invece pari a zero.

Il SelfyConto offre poi una carta di debito gratuita che si può usare anche online e per pagare con lo smartphone. I contanti, poi, si possono prelevare gratuitamente e senza limiti di operazioni in tutta l’area euro. Infine, la novità più succulenta è che se si accrediterà lo stipendio, si avrà il 4% annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi. Si potranno accantonare anche solo 100 euro.

Le altre?

A seguito degli stress test della Bce, emerge che tra le banche più sicure d’Italia c’è Intesa Sanpaolo che ottiene il primato anche di una classifica stilata dall’università Bocconi.

Con tale banca si può aprire il conto Xme il cui canone mensile è gratis se si è un nuovo cliente e se lo si apre entro il 15 maggio prossimo. Gli under 35, poi, non pagheranno l’imposta di bollo in quanto sarà a carico dell’Istituto Bancario.

Sulla pagina della banca, si legge che per la promozione in corso il canone mensile e la carta di debito saranno gratuiti sia per gli under che over 35. Per coloro sotto i 35 anni, poi, fino al 31 marzo i prelievi Atm verso altre banche saranno gratis (per gli over 35 costeranno 2 euro) mentre verso quelli del gruppo Intesa saranno gratuiti sempre. Inoltre per gli under 35 i bonifici Sepa online in euro verso Italia e Ue saranno gratuiti mentre per gli over 35 costeranno 1,20 euro a operazione.

Anche l’Unicredit è tra le banche più sicure d’Italia secondo la Bce. Essa offre il conto corrente sostenibile a canone zero “My Genius Green”, gestibile ovunque e in ogni momento da smartphone, pc e tablet. Questo conto online, però, si può richiedere solo se non si è titolari di altri prodotti/servizi Unicredit.

Le altre caratteristiche sono: commissioni bonifici/giorconti Sepa online non istantanei a 0 euro, canone annuo carta di debito MyOne internazionale zero euro e addebito diretto domiciliazioni delle utenze 0 euro. Inoltre non c’è alcun costo per il servizio di Banca Multicanale e tutte le comunicazioni sono in formato elettronico per evitare spreco di carta.

[email protected]