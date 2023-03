Offerte Crociere Costa per 75° anniversario e Msc all’insegna della Formula 1

Le crociere con Msc e Costa da sogno diventano realtà grazie alle ultime offerte a prezzi davvero stracciati.

Tutti vorrebbero poter fare questo tipo di viaggio almeno una volta nella vita: per curiosità e non solo. La nave da crociera è infatti il modo migliore per poter visitare nella stessa vacanza più luoghi senza stress.

E poi una cosa che conta molto è che si è serviti e riveriti: non bisogna guidare o spostarsi con i mezzi pubblici, non si deve cercare casa e soprattutto non si deve cucinare.

Le vacanze in crociera sono quindi molto gettonate anche da chi vuole staccare completamente la spina e godere di qualche giorno in pieno relax respirando aria di mare.

Quali sono allora le offerte del momento proposte da Costa per il 75° anniversario e da Msc all’insegna della Formula 1?

Un week-end unico all’insegna della Formula 1 a bordo di Msc Virtuosa

Non solo offerte Costa, anche Msc Crociere ne propone alcune per gli appassionati di Formula 1.

Dal 23 al 27 novembre prossimo, infatti, la Msc Virtuosa sarà attraccata nel porto di Abu Dhabi per l’evento di F1 e ci sarannograzie ai quali gli appassionati potranno vivere tale evento.

C’è la tariffa Cabin Only con prezzo di 800 euro a persona che comprende solo la cabina, i trasferimenti al circuito Yas Marina e la mezza pensione con colazione e cena incluse nonché tutte le attività a bordo.

C’è poi la tariffa Cabin più F1 Ticket il cui prezzo parte da 800 euro a persona. Il prezzo del ticket per la Formula 1, però, sarà mostrato solo durante il processo di prenotazione. Parte da 1510 a persona, invece, la tariffa Cabin più F1 Experience e da 3530 quella Cabin più F1 Premium Hospitality.

Prenotazioni entro l’11 aprile

Msc Crociere darà la possibilità di godere anche della visione del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. Costa Crociere, invece, proporrà offerte per il suo 75° anniversario a partire da 499 euro senza quota di servizio obbligatorio inclusa nel prezzo. Si tratta di 11 euro a notte per adulto e di 5,50 euro per bambini. Sotto i 4 anni non si paga invece nulla.

Ecco un esempio: parte da 499 euro invece di 659 euro, la crociera di 8 giorni in partenza il 14 aprile nel Mediterraneo con la Costa Toscana. La partenza è da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia (Roma) e poi di nuovo Genova. Il prezzo per due è a partire da 998 euro invece di 1318 euro. Si può pagare questo viaggio anche in 3 rate da 332,67 euro ognuna senza interessi.

Il secondo esempio di crociera parte sempre da 499 euro per 8 giorni con partenza il 12 aprile con la Costa Toscana invece di 599 euro. stavolta si parte da Napoli verso Civitavecchia (Roma), Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari e di nuovo Napoli. Per due ospiti il prezzo parte quindi da 998 euro invece di 1198 euro che si possono dividere in tre rate da 332,67 ognuna senza interessi.

