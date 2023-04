Monete rare da record: se possiedi questa, diventerai ricco

Sono molte le monete rare esistenti al mondo, ma alcune di esse stanno raggiungendo valutazioni da capogiro. Ritrovarsi a casa uno di questi pezzi ricercati dai collezionisti, significa avere un tesoro e spesso non saperlo neppure. La moneta rara di cui parliamo oggi è un dollaro d’argento del 1794. Considerato una rarità assoluta, in una delle aste più importanti è stata venduta all’incredibile prezzo di oltre 10 milioni di dollari. Si tratta dei dollari d’argento cosiddetti Flowing Hair, coniati per la prima volta nel lontano 1794. A partire, invece, dal 1795, se ne conoscono due tipologie differenti, a seconda che presentino due o tre foglie al di sotto delle ali dell’aquila.

Il dollaro d’argento del 1794

Il dollaro d’argento del 1794 può essere considerata la moneta rara di maggior valore della storia: si tratta del record mondiale assoluto di vendita per un pezzo. Nella giornata del 24 gennaio del 2013 si è tenuta un’asta importante di monete rare presso la Stack’s Bowers Collection: l’evento, considerato uno dei più importanti della storia della numismatica di tutti i tempi, prevedeva la vendita della cosiddetta Cardinal Collection.

Monete rare, a chi apparteneva precedentemente il record?

Il momento più importante della serata ha riguardato proprio il dollaro d’argento Flowing Hair del 1794. L’asta si è conclusa con la cifra record di 10.016.875 dollari e ha stabilito il primato assoluto mondiale per un singolo pezzo.

Si tratta di un record che difficilmente potrà essere battuto in tempi breve. Il record precedente di vendita di monete rare apparteneva a un altro esemplare particolarmente ricercato dai collezionisti di tutto il mondo. Si tratta del cosiddetto Double Eagle del 1933. Quando si parla di valore di monete rare si intende il prezzo massimo con cui un pezzo è stato venduto nelle aste più autorevoli.

In questo caso, dobbiamo ritornare indietro nel tempo, quando nel 2002, sempre presso la Stack’s Bowers Collection, il Double Eagle del 1933 è stato venduto al prezzo di 7.590.020 dollari. Da segnalare, sempre presso la medesima casa d’aste, che lavora in collaborazione con Sotheby’s, la vendita del dollaro d’argento del 1795 Draped Bust al prezzo di 1.057.500 dollari.

La dea bendata, però, non bacia tutti per cui per capire se si è uno dei predestinati è necessario contattare un negozio di numismatica o un collezionista per fare controllare le monete o la moneta a che si possiede. L’ideale sarebbe affidarsi a un collezionista in quanto non ci sarebbero spese da sostenere. Si tratta, però, di opzione rischiosa in quanto dietro l’angolo potrebbe celarsi una truffa a meno che non si conosca il collezionista. Meglio affidarsi, dunque, a siti web certificati o a negozi reali, il gioco, infatti, potrebbe non valere la candela.

Meglio, quindi, affidarsi a negozi reali o a siti online certificati dei quali è possibile valutare la credibilità grazie alle recensioni degli utenti.

