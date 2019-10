“Dentiera completa a soli 625 euro”, assalto al centralino della clinica odontoiatrica pubblica di Firenze

Quella per il dentista è una delle spese più esose che una famiglia deve sostenere, c’è poco da aggiungere. A Firenze, però, c’è stato un boom incredibile del ‘dentista pubblico’ a seguito dell’apertura della struttura ASL di Villa Margherita, un grande polo pubblico per le cure odontoiatriche realizzato con un investimento ministeriale di 7,6 milioni di euro.

Ma veniamo ai dettagli.

Asl di Villa Margherita

Lorenzo Pasquini che è il direttore del Centro Unico di prenotazioni dell’Asl Toscana Centro ha spiegato che vi è stato un enorme successo per il dentista pubblico. Analizzando le richieste si è scoperto che soltanto il 25% delle prenotazioni eseguite di oltre 4.000 erano di persone con ticket.

Tale crescita è avvenuta pian piano in quanto dapprincipio molte persone credevano che le cure fossero accessibili soltanto ad una determinata fascia di reddito. Inoltre si crede che abbia avuto un così grande successo anche perché le persone hanno capito che gli odontoiatri che lavorano nelle strutture pubbliche non sono gli stessi che lavoravano una volta alla mutua il cui compito era appena quello di cavare qualche dente e creare le dentiere. I nuovi dentisti del grande polo pubblico sono dei professionisti che lavorano con l’ausilio di strumenti di ultima generazione.

Il grande polo pubblico per le cure odontoiatriche

La nuova struttura di Villa Margherita è stata progettata per accogliere 250 prestazioni giornaliere distribuite su ventuno postazioni dentistiche. Tredici di queste saranno attive in contemporanea. Il centro funzionerà per dieci ore che saranno così divise: cinque la mattina e cinque il pomeriggio. Si potranno eseguire esami diagnostici, implantologia fino ad arrivare all’ortodonzia sopratutto per i più piccoli (fino ai quattordici anni). Per i pazienti al di sotto di 16 anni, poi, ci sarà una lista di attesa.

La nuova struttura è inserita nel complesso ospedaliero fiorentino “Piero Palagi” e per le prime visite l’attesa non potrà superare i sessanta giorni.

I costi

Per quanto concerne i costi per chi si rivolgerà al nuovo polo ASL di Villa Margherita essi saranno diversi. Chi ha un reddito Isee fino a 8.000 euro non pagherà alcune prestazione mentre chi ha un Isee da 8.000 a 14 mila euro pagherà un ticket ridotto. Chi ha un Isee al di sopra dei 14 mila euro pagherà il ticket a seconda delle tariffe regionali che sicuramente saranno inferiori a quelle private.

Chi non porta l’Isee, ad esempio, pagherà 45 euro per l’otturazione e 43 euro per l’estrazione di un dente. E ancora 30 euro per la pulizia dentale e circa 90 euro per una devitalizzazione del molare. Si pagheranno poi 350 euro per l’applicazione di una capsula, 750 euro per tutto un impianto dente compreso e 628 euro per una dentiera sopra e sotto. L’apparecchio per riallineare i denti costerà invece 500 euro per i primi 2 anni e qualora fosse necessario 250 euro il terzo e 150 euro il quarto anno. Potranno accedere ai servizi dell’Asl Toscana Centro, però, soltanto coloro che risiedono in Umbria ed in Toscana.

