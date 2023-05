Bonus contatori, in arrivo l’aiuto del Governo per passare a un contatore smart e risparmiare in bolletta?

Come abbattere l’enorme mostro chiamato caro bollette? Il bonus contatori si aggiunge ai diversi aiuti erogati nel corso dei mesi scorsi per affrontare una situazione complessissima. Mentre il costo dell’energia schizzava alle stelle a causa del conflitto voluto dalla Russia in Ucraina, le famiglie italiane si sono trovate in serie difficoltà. Risparmi consumati all’osso, pagamenti dilazionati, bollette rimaste indietro: un vero e proprio allarme sociale. L’ultimo degli aiuti da parte del Governo pare essere il bonus contatori. Ovvero, l’occasione ideale per sostituire il vecchio contatore con uno smart di n uova generazione. Un cambiamento che ci permette di risparmiare sulla bolletta della luce perché il conteggio dell’energia consumata è più preciso che mai.

Il lato “smart” dei consumi

Oltre agli elettrodomestici ad altissima efficienza energetica, studiati per consumare meno elettricità e inquinare meno l’ambiente, sono nate anche nuove soluzioni per monitorare i consumi in modo più preciso.

In questo panorama si inseriscono i contatori smart, così ribattezzati perché dotati di una tecnologia intelligente. Questa permette lada remoto, grazie a sensori elettronici di alta precisione che li rilevano in tempo reale. I dati raccolti vengono quindi trasmessi tramite una rete di comunicazione intelligente, a volte basata su frequenze radio e a volte su tecnologia PLC (Power Line Communication).

Così facendo, il contatore smart assicura una bolletta accurata e tempestiva, eliminando il rischio di errori tipici della lettura manuale. Ma, soprattutto, permette anche di monitorare in modo più efficace i consumi energetici quotidiani, permettendoci di scovare gli sprechi che involontariamente mettiamo in atto ogni giorno. Quindi, ci aiuta a capire come gestire meglio l’utilizzo dell’energia e risparmiare in bolletta.

Bonus contatori: come funziona

Ecco perché il bonus contatori è un’iniziativa importante: ci aiuterà a fare un cambio e adottare le nuove tecnologie.

Il bonus contatori è stato inserito all’interno del DDL Concorrenza e prevederà un incentivo economico che il Governo italiano assicurerà ai cittadini che vogliono sostituire il proprio vecchio contatore con un modello più intelligente. Il discorso vale sia per le utenze della luce che per quelle del gas. Al momento scarseggiano i dettagli sulle specifiche del bonus, su quando potrà essere richiesto, quali cifre assicurerà e quali saranno i requisiti per accedervi. Tra indiscrezioni e brevi dichiarazioni della maggioranza, possiamo intuire che il Governo sta pensando a un bonus multiplo. Probabilmente sarà un pacchetto di incentivi per agevolare l’acquisto dei nuovi contatori, ma non solo. Nel PNRR spicca infatti un paragrafo apposito che parla di contatori smart, quindi comunque il bonus è dato per certo. Per i dettagli su come verrà proposto, però, dovremo attendere notizie ufficiali.

In attesa di saperne di più, rimaniamo con le orecchie tese: è certo che arriverà un bonus contatori. L’aiuto voluto dal Governo, inserito nel DDL Concorrenza, dovrebbe aiutare i cittadini a passare da un classico contatore a uno smart. Grazie alle nuove tecnologie che caratterizzano quest’ultimo, sarà un alleato per gestire il caro bollette e monitorare le possibilità di risparmio energetico in casa. In attesa di conferme, gli esperti presumono che il bonus sarà riconosciuto come detrazione fiscale. Una modalità già spesso utilizzata dal Governo in caso di altri aiuti e agevolazioni. Non resta che rimanere in attesa.