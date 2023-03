Azioni Banca Popolare di Bari: un risparmiatore riesce a ottenere risarcimento del danno

L’associazione Dalla Parte del Consumatore è riuscita a far ottenere a un suo assistito il risarcimento del danno dalla Banca Popolare di Bari.

La storia è la seguente: tra dicembre 2014 e giugno 2015, un risparmiatore presso tale Istituto di Credito (che era il suo da tanti anni) aveva acquistato delle azioni (della stessa) perché definite sicure e senza rischio per il capitale. Solo dopo gli innumerevoli problemi che hanno coinvolto l’Istituto di Credito Pugliese, il risparmiatore si è reso conto di quanto fosse pericoloso l’investimento fatto e che il valore delle sue azioni era praticamente nullo.

Ha cercato quindi di ottenere indietro il capitale investito senza, però, ottenere. Ha deciso quindi di rivolgersi all’avvocato Emilio Graziuso dell’associazione “Dalla parte del consumatore”. Ecco come è andata a finire.

Tutto è bene quel che finisce bene

L’avvocato Emilio Graziuso, presidente nazionale dell’associazione “Dalla parte del consumatore” ha spiegato di essere fiero del risultato ottenuto.

Il Tribunale di Brindisi (dottor Francesco Giliberti), infatti, con sentenza in data 10 marzo, ha condannato la risoluzione dei contratti di acquisto azioni della Banca Popolare di Bari.

L’ha condannata, quindi, al risarcimento del danno al risparmiatore che aveva investito il proprio denaro nelle azioni. La situazione per il suo assisto, poi, ha spiegato l’avvocato, era ancora più triste perché i risparmi investiti derivavano da un risarcimento avuto per un grave incidente. Per colpa di quest’ultimo il risparmiatore aveva avuto danni permanenti. Aver perso quel denaro, quindi, si era rilevato uno shock ancora maggiore.

La sentenza

Fortunatamente la vicenda su indicata si è risolta a favore del risparmiatore grazie all’ausilio dell’avvocato Emilio Graziuso. Con la sentenza del 10 marzo scorso, il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto la violazione da parte della Banca della normativa di settore e in particolare degli obblighi di informazione verso il cliente.

Proprio per questo il consumatore dovrà ottenere il risarcimento dell’intero importo investito oltre agli interessi, a decorrere dalla data dell’investimento.

Non è la prima sentenza che dà ragione ai risparmiatori. Già nel 2021, infatti, il Tribunale nonché il Giudice di Pace di Brindisi, accolsero le azioni legali promosse da risparmiatori della Banca Popolare di Bari. E ancora, lo scorso 3 febbraio il Tribunale (dottoressa Roberta Marra) ha emesso un’ordinanza condannando sempre la medesima Banca alla corresponsione di una cifra di circa 50 mila euro più interessi ad un assistito dell’associazione Dalla parte del consumatore.

Di queste vittorie non può che essere felice l’Avvocato Graziuso che ha detto “non ho parole ma sentenze, ordinanze e restituzione effettiva delle somme investite!”.

