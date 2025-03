Quali pensioni sono eliminate dopo i controlli

Negli ultimi tempi, l’INPS ha avviato un’intensa attività di revisione legata alle pensioni di invalidità civile, scatenando un clima di incertezza tra i beneficiari. Si tratta di un’operazione straordinaria volta a rafforzare i controlli pensione, con l’obiettivo di garantire che i requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni assistenziali siano sempre effettivamente presenti.

L’iniziativa nasce in risposta a precise disposizioni normative, che impongono all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’obbligo di monitorare periodicamente le condizioni di salute dei titolari di trattamenti per invalidità. Anche coloro che in passato avevano ottenuto il riconoscimento di invalidità totale e permanente si trovano oggi coinvolti in queste verifiche.

Controlli pensione: una tutela non più permanente

Tradizionalmente, le pensioni di invalidità civile venivano concesse a soggetti che presentavano una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa, accertata da una Commissione medica dell’ASL. Alcune condizioni gravi, come amputazioni o perdita irreversibile della vista, venivano automaticamente considerate “non migliorabili”, portando così all’assegnazione di un sussidio economico a tempo indeterminato.

Tuttavia, a partire dal decreto-legge n. 90 del 2014, l’articolo 25 ha cambiato radicalmente l’approccio alla gestione delle invalidità. Anche nei casi ritenuti “irreversibili” è ora prevista una verifica periodica dello stato di salute del beneficiario. L’obiettivo è valutare eventuali mutamenti che, grazie a nuove tecnologie mediche o cure innovative, potrebbero migliorare il quadro clinico del soggetto.

Le conseguenze delle verifiche

I risultati dei controlli pensione stanno già avendo un impatto concreto. In numerosi casi, l’INPS ha proceduto a ridurre gli importi erogati mensilmente o addirittura a revocare completamente il beneficio.

Questi provvedimenti colpiscono in particolare soggetti anziani o in condizioni economiche fragili, spesso poco informati sull’obbligo di aggiornare costantemente la documentazione sanitaria in loro possesso.

In effetti, uno dei principali motivi di sospensione delle pensioni di invalidità è proprio la mancanza di documentazione medica aggiornata. Molti cittadini, confidando nella natura definitiva del proprio riconoscimento, non si preoccupano di comunicare eventuali aggiornamenti al proprio stato di salute o di rispondere tempestivamente alle richieste dell’INPS.

Le nuove regole

Il contesto normativo ha subito ulteriori modifiche negli ultimi mesi. Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 62 del 2024 e della legge di bilancio 2025, l’INPS ha ridefinito le modalità operative per la revisione delle prestazioni assistenziali.

Una delle principali novità riguarda i soggetti affetti da patologie oncologiche. Per questi ultimi, fino al 31 dicembre 2025, i controlli pensione avverranno esclusivamente sulla base degli atti. Ciò significa che la Commissione valuterà la documentazione presentata senza convocare fisicamente il paziente. A meno che non emergano dubbi o necessità specifiche.

Per tutti gli altri casi, invece, il procedimento prevede che, entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’INPS, il beneficiario invii tutta la documentazione medica necessaria per confermare il proprio stato di invalidità. Se la documentazione è considerata sufficiente, la pratica viene chiusa senza ulteriori accertamenti. In mancanza di risposta, oppure se i documenti presentati non risultano idonei, si procede con la sospensione della pensione.

Un sistema sempre più automatizzato per i controlli pensione

L’INPS ha avviato un processo di digitalizzazione e automatizzazione delle revisioni, con lo scopo di rendere i controlli pensione più efficienti e tempestivi. I sistemi informatici incrociano dati sanitari e previdenziali, evidenziando eventuali discrepanze o anomalie che potrebbero richiedere un approfondimento da parte delle commissioni mediche.

Questo approccio permette di identificare rapidamente i casi in cui si rendono necessari nuovi accertamenti. Ma al contempo aumenta il rischio che vengano penalizzate persone che, pur mantenendo i requisiti, non sono in grado di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria.

Le criticità del sistema

Uno degli aspetti più controversi dell’intero meccanismo è la difficoltà che molte persone incontrano nel seguire correttamente l’iter previsto. La burocrazia, la mancanza di supporto adeguato e i tempi stretti imposti per l’invio della documentazione rendono particolarmente complesso il mantenimento del beneficio per le fasce più deboli della popolazione.

L’assenza di un’assistenza capillare sul territorio e la scarsità di risorse per l’orientamento dei cittadini stanno contribuendo ad aumentare il numero di pensioni sospese, spesso per motivi formali piuttosto che per un reale miglioramento delle condizioni di salute.

Controlli pensione: verso un nuovo equilibrio tra rigore e tutela

Alla luce di quanto sta accadendo, emerge la necessità di trovare un equilibrio tra la necessità di effettuare controlli pensione rigorosi e il dovere di garantire un adeguato sostegno a chi vive in condizioni di reale fragilità.

Le revisioni delle prestazioni assistenziali, sebbene necessarie per evitare abusi e garantire l’equità del sistema, devono essere accompagnate da un’efficace politica di comunicazione e assistenza, in grado di supportare i cittadini nel percorso di aggiornamento delle proprie condizioni.

Occorre inoltre una riflessione più ampia sulla classificazione delle patologie “irreversibili” e sull’adeguamento delle tabelle di invalidità alle innovazioni mediche, evitando che ogni progresso scientifico si traduca automaticamente in una riduzione del diritto alla prestazione.

