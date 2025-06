Pensioni: la guida al calcolo della quattordicesima, c’è chi arriva a 1.700 euro di pensione

La tredicesima e la quattordicesima, quando si parla di pensioni, hanno in comune solo una cosa: la loro natura. Si tratta infatti di mensilità aggiuntive, cioè prestazioni economiche extra erogate in alcuni mesi dell’anno. Per il resto, però, le differenze sono profonde, a partire dal calcolo e dai requisiti di accesso. In questo periodo è la quattordicesima a interessare i pensionati, dato che viene erogata nel mese di luglio, insieme alla mensilità ordinaria, in pagamento dal primo luglio 2025, che cadrà di martedì. Ecco quindi una guida dettagliata, con una analisi fascia per fascia, su cosa aspettarsi tra rateo ordinario e mensilità aggiuntiva.

Tredicesima e quattordicesima pensioni: le differenze sono abissali

La tredicesima viene pagata a dicembre, la quattordicesima a luglio. Ma la differenza non è solo temporale. La tredicesima, infatti, spetta praticamente a tutti i pensionati (ad eccezione, ad esempio, dei titolari di Ape Sociale), mentre la quattordicesima solo a chi possiede determinati requisiti.

La tredicesima non è legata all’età del pensionato; la quattordicesima, invece, spetta solo ai pensionati a partire dal compimento dei 64 anni. Inoltre, mentre la tredicesima corrisponde grossomodo a una mensilità ordinaria (con eventuali variazioni dovute a tassazione e detrazioni), la quattordicesima è un importo fisso, variabile in base a fasce di reddito e anni di contribuzione.

Per l’erogazione della quattordicesima, dunque, incidono:

Reddito del pensionato

Anni di contribuzione effettivamente versati

Età anagrafica (almeno 64 anni)

Pensioni: guida al calcolo della quattordicesima a luglio. C’è chi arriva a 1.700 euro

La quattordicesima mensilità è erogata dall’INPS solo ai pensionati che soddisfano requisiti precisi. Vediamoli:

Età : almeno 64 anni

: almeno Reddito complessivo: non deve superare 2 volte il trattamento minimo INPS, che per il 2025 è pari a 603,39 euro al mese

Le fasce reddituali sono due:

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo Tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo

Per ciascuna fascia, esistono tre sottogruppi basati sugli anni di contributi versati:

Fino a 15 anni

Da oltre 15 a 25 anni

Oltre 25 anni

La quattordicesima viene erogata a luglio solo se i 64 anni sono compiuti entro il 31 luglio.

In caso contrario, il pagamento slitta a dicembre. Inoltre, il primo anno la mensilità è proporzionata ai mesi successivi al compimento del 64° anno: si divide l’importo pieno per 12 e lo si moltiplica per i mesi di spettanza.

Quattordicesima pensioni: a quanto ammonta la mensilità aggiuntiva di luglio?

Ecco lo schema completo degli importi, suddivisi per fasce di reddito e anni di contributi:

Contributi Versati Fino a 1,5x trattamento minimo Tra 1,5x e 2x trattamento minimo Fino a 15 anni 437 euro 336 euro Tra 15 e 25 anni 546 euro 420 euro Oltre 25 anni 655 euro 504 euro

Questo schema è il riferimento per tutti i pensionati che vogliono stimare l’importo della loro quattordicesima a luglio.

Esempi pratici di mensilità aggiuntiva a luglio

Vediamo ora alcuni esempi concreti, considerando pensionati con importi mensili fino a 1,5 volte il minimo INPS (cioè fino a 904,50 euro):

Con oltre 25 anni di contributi:

Pensione di 500 euro ➝ 1.155 euro a luglio

➝ Pensione di 800 euro ➝ 1.455 euro a luglio

➝ Pensione di 904,50 euro ➝ 1.559,50 euro a luglio

Con contributi tra 15 e 25 anni:

Pensione di 500 euro ➝ 1.046 euro a luglio

➝ Pensione di 800 euro ➝ 1.346 euro a luglio

➝ Pensione di 904,50 euro ➝ 1.450,50 euro a luglio

Con contributi fino a 15 anni:

Pensione di 500 euro ➝ 937 euro a luglio

➝ Pensione di 800 euro ➝ 1.237 euro a luglio

➝ Pensione di 904,50 euro ➝ 1.341,50 euro a luglio

Altri calcoli utili per chi attende la quattordicesima a luglio

Per i pensionati che rientrano nella seconda fascia reddituale (cioè tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, fino a circa 1.206 euro al mese), ecco alcuni esempi:

Con oltre 25 anni di contributi:

Pensione ordinaria da 1.206 euro ➝ 1.710 euro a luglio

Con contributi tra 15 e 25 anni:

Pensione da 1.206 euro ➝ 1.626 euro a luglio

Con contributi fino a 15 anni: