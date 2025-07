Offerte telefoniche luglio 2025: le migliori promo per risparmiare

Luglio 2025 si apre con un’ondata di caldo, ma anche di nuove offerte telefoniche, con promozioni aggressive da parte dei principali operatori italiani, ma anche con interessanti proposte da parte dei provider virtuali. L’obiettivo è chiaro: conquistare nuovi clienti offrendo sempre più giga, connettività 5G e piani combinati fisso-mobile a prezzi concorrenziali. In questo articolo analizziamo le principali tariffe disponibili, distinguendo tra operatori tradizionali, virtuali ed offerte dedicate a chi è già cliente della rete fissa.

Offerte telefoniche, i grandi operatori spingono sul 5G

Il 5G continua ad essere il protagonista delle offerte di luglio, soprattutto da parte di WindTre, Vodafone, TIM, Fastweb e Iliad.

Tra le proposte più interessanti spicca WindTre GO 200 XXS 5G, attivabile a soli 4,99 euro al mese, con 200 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS. È una tariffa winback, dunque disponibile solo per alcuni ex clienti selezionati, ma rappresenta un vero affare per chi riesce ad attivarla.

Vodafone propone invece Mobile Smart 5G, con 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, a 13 euro al mese, con l’aggiunta di due mesi gratuiti. È pensata per il grande pubblico e offre anche supporto eSIM. TIM non resta a guardare e rilancia con Power Special 5G Ultra, che include 300 GB in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 euro, ma solo per chi proviene da operatori virtuali o da Iliad.

Iliad mantiene la sua offerta trasparente e senza costi nascosti: Giga 250 include 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, a 11,99 euro, senza vincoli e con prezzo garantito per sempre. Fastweb, infine, propone Mobile Maxi con 300 GB, minuti illimitati e 100 SMS a 12,95 euro, senza vincoli né penali.

Offerte telefoniche, giga illimitati per clienti di rete fissa

Le offerte con giga illimitati continuano a crescere, ma sono spesso legate alla sottoscrizione contestuale o preesistente di un contratto di rete fissa. Vodafone propone Family+ 5G a 9,99 euro al mese con traffico dati, voce e SMS illimitati, riservata ai clienti fibra. TIM risponde con Giga Power Famiglia, a 5,99 euro mensili più 1,90 euro per TIM Unica Power, per un totale di 7,89 euro e navigazione senza limiti. Anche WindTre offre una formula simile: Family Unlimited a 9,99 euro include giga illimitati, minuti senza limiti e 500 SMS.

Queste offerte rappresentano un ottimo modo per abbattere i costi se si centralizzano i servizi con un unico operatore, approfittando di sconti combinati. Per chi cerca la massima convenienza, gli operatori virtuali continuano a proporre tariffe essenziali ma molto economiche. Very Mobile parte da 4,99 euro al mese, con pacchetti in 4G pensati per un uso quotidiano senza eccessi. Kena Mobile propone offerte a partire da 5,99 euro, spesso riservate a clienti in portabilità. Anche 1Mobile aggiorna il suo listino con promozioni da 4,99 euro, disponibili fino a fine luglio.

Sebbene non includano il 5G, queste offerte garantiscono copertura ampia e costi ridotti, ideali per utenti con esigenze contenute o per secondi numeri.

Le offerte fisso + mobile: risparmi integrati

Il pacchetto “tutto incluso” è sempre più apprezzato.

Fastweb propone Casa Light + Mobile a 31,90 euro al mese, con fibra fino a 2,5 Gbps e SIM con 150 GB in 5G. Iliad abbina la sua Iliadbox con Giga 180 a 31,98 euro, garantendo fibra fino a 5 Gbps e 180 GB in 5G su mobile. WindTre chiude il cerchio con Super Fibra e Unlimited a 33,98 euro al mese, offrendo fibra ultraveloce e SIM con giga illimitati.

Queste soluzioni sono perfette per le famiglie o per chi vuole una gestione unificata dei servizi digitali, beneficiando di sconti cumulativi rispetto alla sottoscrizione separata. Il panorama delle offerte telefoniche di luglio 2025 è tra i più ricchi degli ultimi mesi. I grandi operatori puntano su pacchetti 5G sempre più generosi, mentre i virtuali mantengono il primato sul prezzo. Le offerte combinate fisso-mobile rappresentano infine un’opzione intelligente per chi vuole risparmiare centralizzando tutto in un unico abbonamento. Confrontare le tariffe è essenziale per trovare quella più adatta alle proprie abitudini di consumo e alla copertura del proprio territorio.

Riassumendo.