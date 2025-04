Offerte telefoniche, le tariffe più vantaggiose per risparmiare subito

Il settore della telefonia mobile è in continua evoluzione, e con l’arrivo della primavera 2025 molti operatori stanno rinnovando i propri piani per attirare nuovi clienti. Le offerte telefoniche si fanno sempre più flessibili, ricche di giga, minuti illimitati e accesso al 5G, ma a prezzi sorprendentemente contenuti. È finita l’epoca in cui per avere un piano completo bisognava spendere 10 o 15 euro al mese: oggi ci sono soluzioni sotto i 5 euro che includono persino 100 o 150 giga di traffico dati.

Le esigenze degli utenti si sono evolute: c’è chi cerca solo un pacchetto essenziale a basso costo, magari per un secondo numero, e chi invece punta a massimizzare la connettività con piani 5G ad alte prestazioni.

Alcuni operatori virtuali si stanno distinguendo per trasparenza e convenienza, diventando delle alternative concrete ai grandi nomi storici. In questo contesto altamente competitivo, scegliere la tariffa giusta può significare un risparmio reale di decine di euro all’anno.

Offerte telefoniche sotto i 5 euro: low cost senza rinunce

Il vero boom di questo mese riguarda le offerte telefoniche low cost, molte delle quali propongono piani completi a meno di 5 euro. Queste tariffe sono ideali per chi non ha bisogno di troppi gigabyte, ma vuole comunque minuti illimitati e una copertura affidabile. Tra le più interessanti troviamo Spusu 1 a 3,98 euro con 100 minuti, 100 SMS e 1 GB più 2 GB di riserva, oppure la EVO 10 di CoopVoce, che offre chiamate illimitate, 1000 SMS e 10 GB a 4,90 euro.

Ancora più sorprendenti sono le offerte di Optima e Very Mobile. Con appena 4,95 euro, Optima include 100 GB di traffico dati, chiamate illimitate e 200 SMS. Very Mobile risponde con una tariffa da 4,99 euro che mette sul piatto ben 150 GB, minuti e SMS illimitati.

È evidente che anche a cifre simboliche è possibile ottenere un servizio completo. Tra gli operatori più aggressivi in questa fascia c’è anche Kena, che propone 100 GB, minuti e 200 SMS a 4,99 euro. Offerte perfette per studenti, persone anziane o per chi vuole risparmiare sul secondo numero.

Offerte telefoniche con 5G: giga a volontà e velocità top

Per chi cerca prestazioni superiori, esistono piani con connettività 5G che offrono tantissimi giga a prezzi contenuti. Ad aprile 2025 spiccano Spusu 150 XL e 200 XL: il primo costa 7,89 euro al mese e include 150 GB in 5G con 300 GB di riserva dati; il secondo offre 200 GB in 5G e 400 GB di riserva per 9,98 euro. In entrambi i casi sono inclusi minuti illimitati e 500 SMS.

Fastweb Mobile propone una tariffa a 8,95 euro con 150 GB in 5G, mentre ho. Mobile offre 200 GB al mese per 9,99 euro, con chiamate e SMS illimitati. Tutte queste offerte sono ottime per chi utilizza lo smartphone per lavorare in mobilità, per guardare contenuti in streaming o per usare il telefono come hotspot.

Un cenno speciale va anche a Iliad, che lancia una tariffa simbolica da 1,99 euro al mese per 40 MB e minuti illimitati: ideale per l’internet delle cose o per chi cerca solo un contatto di emergenza, pur restando agganciato alla rete Iliad.

Offerte telefoniche 2025: scegliere bene per risparmiare di più

Scegliere tra le numerose offerte disponibili non è semplice. È importante valutare non solo il prezzo, ma anche la copertura nella propria zona, la qualità del servizio clienti e la flessibilità del piano. Alcuni operatori virtuali non prevedono costi di attivazione o vincoli di permanenza, rendendo possibile cambiare offerta in qualsiasi momento.

Un altro elemento da considerare è la possibilità di accumulare giga o trasferirli al mese successivo. Alcune offerte come quelle di Spusu includono “riserva dati”, un sistema intelligente per non perdere traffico non utilizzato. Un’ottima strategia per chi ha consumi variabili.

Chi ha già una SIM attiva può valutare il cambio operatore con portabilità, approfittando di offerte riservate. I nuovi clienti, invece, possono spesso godere di sconti extra o bonus di benvenuto. Qualunque sia il profilo d’uso, aprile 2025 si conferma un mese ideale per rivedere il proprio piano tariffario e risparmiare.

I punti chiave.