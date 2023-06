Rendimento del BTp a 10 anni sotto il 4,05% e spread ai minimi da 14 mesi

Ancora giù il rendimento del BTp a 10 anni. Nel corso della seduta di ieri è sceso fin sotto il 4,05%. Era al 4,25% solamente mercoledì scorso. Nel frattempo, lo spread con i Bund della Germania si è ristretto sotto 170 punti base o 1,70%, scendendo in area 1,67%. E’ il differenziale di rendimento più basso dall’aprile dello scorso anno, cioè da quattordici mesi a questa parte. Per comprendere cosa stia accadendo, possiamo guardare anche al CDS a 5 anni, il prezzo del titolo che assicura contro il rischio default. E’ sceso ieri a 96,53 punti, il dato più basso dal mese di marzo.

Questo significa che il rischio sovrano percepito per il debito pubblico italiano si sta riducendo. Per quale ragione? Questa settimana, sono chiamate ad esprimersi in fatto di tassi d’interesse sia la Federal Reserve che la Banca Centrale Europea (BCE). La prima dovrebbe lasciare immutato il costo del denaro negli Stati Uniti e non si esclude che ponga fine alla stretta monetaria.

BTp a 10 anni tonico su board BCE

La seconda dovrebbe continuare ad alzare i tassi d’interesse dello 0,25% e verosimilmente farà altrettanto al board di fine luglio.

Tuttavia, anche la BCE dovrebbe essersi avvicinata alla fine della stretta sui tassi. Dopo il dato sul PIL nell’Area Euro, che ci ha consegnato settimana scorsa una foto negativa sull’economia, tecnicamente in recessione, stanno diminuendo le probabilità di un aumento dei tassi anche a settembre. La minore pressione sui titoli di stato fa particolarmente bene ai bond italiani. Il BTp a 10 anni vede scendere il proprio rendimento in misura maggiore della scadenza a 2 anni. In gergo, si duole definire questo fenomeno come un appiattimento della curva.

E quando accade, il mercato sconta o l’arrivo della recessione o il taglio dei tassi o entrambe le cose.

Nello specifico, il taglio dei tassi BCE non arriverebbe prima di un anno. Semmai, starebbe per giungere al capolinea la serie di rialzi. In termini percentuali, il BTp a 10 anni con scadenza 1 novembre 2033 e cedola 4,35% (ISIN: IT0005544082) da mercoledì a ieri ha messo a segno una crescita dell’1,5%. Una buona notizia per il BTp Valore, che proprio oggi debutta sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana dopo il clamoroso successo del collocamento nei giorni scorsi. Il bond retail ha attirato sottoscrizioni per 18,19 miliardi di euro, battendo ogni record del passato.

[email protected]