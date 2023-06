Collocamento BTp Valore 2027 concluso, tassi confermati e successo oltre ogni previsione

Si è concluso alle ore 13.00 di ieri il collocamento del primo BTp Valore con scadenza 13 giugno 2027. Il Ministero di economia e finanze non si è avvalso della facoltà di chiusura anticipata. Pertanto, le famiglie italiane hanno avuto a disposizione tutte le cinque giornate fissate per le prenotazioni. E c’è stata una vera e propria corsa alle sottoscrizioni da record. In tutto, queste sono state 654.675 per un controvalore di 18,19 miliardi di euro. E’ stato superato abbondantemente il precedente massimo storico dei 14 miliardi prenotati dalle famiglie nel maggio del 2020, in occasione dell’emissione del BTp Italia 2025.

In media, quindi, ciascuna sottoscrizione è avvenuta per l’importo di 27.780 euro. Si conferma la natura retail del BTp Valore. D’altra parte, il Tesoro lo ha lanciato proprio per attirare i risparmi dei piccoli investitori. A differenza dei BTp Italia e Futura, ha escluso gli investitori istituzionali (banche, assicurazioni, fondi, ecc.) dal collocamento. E le famiglie hanno risposto benissimo alla chiamata.

Collocamento BTp Valore finito, tassi confermati

Sull’appeal del bond avrà certamente inciso l’assenza di alternative altrettanto interessanti e a parità di rischio. La liquidità resta elevata sui conti bancari dopo la pandemia. E con un’inflazione ancora al 7,6% a maggio, risulta poco saggio lasciarla infruttifera.

Al termine del collocamento del BTp Valore, il Tesoro ha confermato i tassi cedolari fissati provvisoriamente alla vigilia: 3,25% per i primi due anni e 4% per terzo e quarto anno. Le cedole saranno corrisposte agli obbligazionisti con cadenza semestrale, cioè ogni 13 giugno e 13 dicembre dell’anno. Previsto anche un premio fedeltà dello 0,50% rispetto al valore nominale del bond sottoscritto. Sarà pagato alla scadenza solo coloro che hanno sottoscritto il titolo in fase di collocamento e lo manterranno in portafoglio fino all’ultimo giorno.

La data di regolamento è stata fissata per martedì 13 giugno. Quel giorno, i sottoscrittori dovranno versare al Tesoro la cifra corrispondente all’esatto valore del capitale prenotato. Considerato che la scadenza a 4 anni offre attualmente un rendimento compreso tra 3,55% e 3,60%, il BTp Valore permette di avere qualcosina in più. In media, la cedola annua lorda sarà del 3,625%. E poiché l’emissione è avvenuta alla pari (100/100), essa coincide con il rendimento iniziale. Con il premio fedeltà salirà fino al 3,75%.

