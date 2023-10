BTp Valore, BTp Italia e conti deposito a confronto: risparmio mai così remunerato da molti anni

Non è un buon periodo per le famiglie, che stanno patendo da almeno un anno e mezzo a questa parte gli effetti dell’alta inflazione. Il carovita divora gli stipendi e la capacità di acquisto si riduce. Ma c’è anche una buona notizia. Dopo anni di magra, finalmente il risparmio inizia ad essere remunerato per davvero. Negli Stati Uniti, i T-bill a 12 mesi offrono il 5,50%, ai massimi da inizio millennio. In Italia, i BoT annuali sfiorano il 4% e in Germania viaggiano al 3,70%, mai così alti dal crac di Lehman Brothers nel settembre 2008. E oggi debutta il secondo BTp Valore, in collocamento fino al 6 ottobre, salvo chiusura anticipata del Tesoro.

Il BTp Valore con scadenza 10 ottobre 2028 (ISIN “speciale”: IT0005565392) ha una durata di cinque anni. Offre il 4,10% annuo lordo per i primi tre anni e il 4,50% per il quarto e il quinto anno. Le cedole saranno staccate ogni tre mesi, novità assoluta nel panorama dei titoli di stato italiani.

BTp Italia deprezzato

Previsto anche undello 0,50% alla scadenza, solo per coloro che manterranno il titolo fino a quel giorno e lo avranno sottoscritto questa settimana. Ricordiamo che il bond può essere prenotato solamente dagli investitori individuali.

In media, il BTp Valore 2028 esita un rendimento ponderato lordo del 4,26%, che può arrivare al 4,35% con il premio fedeltà. Al netto dell’imposta del 12,50%, parliamo di circa il 3,75%. Tanto o poco? Per rispondere a questo interrogativo, dobbiamo analizzare le aspettative d’inflazione. Per questo facciamo riferimento al BTp Italia 22 novembre 2028 e cedola reale 1,60% (ISIN: IT0005517195). Offre attualmente il 2,75%, che si confronta con circa il 4,15% del bond del Tesoro a 5 anni con cedola fissa. Pertanto, l’inflazione italiana attesa in media è dell’1,40%.

Ad onor del vero, un po’ bassa.

Ad ogni modo, il BTp Italia 2028, che è un bond indicizzato all’indice FOI dell’Istat, segnalerebbe che il BTp Valore 2028 sarebbe abbastanza generoso. Proprio in virtù della bassa inflazione attesa, il titolo tratta sul mercato secondario a meno di 95 centesimi. E’ sostanzialmente deprezzato, ma non è detto che non recuperi in corsa. Lo scenario di stagflazione è tutt’altro che scongiurato. Se si concretizzasse, l’appeal del BTp Italia salirebbe e scenderebbe quello del BTp Valore in emissione.

BTp Valore 2028 nuovo test per mercato risparmio

Infine, i conti deposito non stanno ancora facendo la loro parte fino in fondo. Tutt’altro. Ma esistono anche offerte degne di nota. Cherry Bank dà il 4% lordo (2,96% netto) sui vincoli a 36 mesi. Twist promette il 3,52% (2,60% netto) sui vincoli annuali. Le grandi banche italiane continuano a non remunerare il risparmio dei clienti tra una scusa e l’altra. Ciò sta spingendo la liquidità a favore dei titoli di stato. Il successo strabiliante del primo BTp Valore di giugno ne è stata la conferma. Vedremo come andrà questa settimana.

