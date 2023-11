Sono settimane positive per i titoli di stato italiani, che hanno superato il test di tre agenzie di rating e il prossimo venerdì sarà la volta della temutissima Moody’s. Le basterebbe declassarli di un gradino per scaraventarli nell’area “junk” o “spazzatura”. Tra pausa sui tassi di interesse, calo dell’inflazione nell’Eurozona, i prezzi ad oggi sono lievitati. E il caso più esemplare è offerto dal BTp a 50 anni con scadenza 1 marzo 2072 e cedola 2,15% (ISIN: IT0005441883). La quotazione oggi sfiora i 54 centesimi, mentre agli inizi di ottobre era di poco superiore a 49.

Bond lunghi sensibili ai tassi

In meno di un mese e mezzo, l’apprezzamento è stato del 9,8%.

Se da un lato il prezzo sale, il rendimento ovviamente scende. Era salito al 5% nei primi di ottobre e oggi si attesta al 4,55%. Il calo è stato dello 0,44%, che moltiplicato per il numero di anni che ci separano dalla scadenza (48,29), esita un pesante -21,45%. Significa che chi acquistasse oggi il BTp a 50 anni, inserirebbe in portafoglio un asset remunerativo complessivamente del 21,45% in meno rispetto a quanto lo fosse quasi un mese e mezzo fa.

I bond a lunga scadenza sono anche quelli più sensibili alle variazioni dei tassi di mercato per via dell’elevata “duration”. Sappiamo che i prezzi scendono quando i rendimenti salgono e salgono quando i rendimenti scendono. Infatti, il BTp a 50 anni si è sostanzialmente dimezzato di prezzo rispetto ai valori registrati nell’estate di due anni fa, quando i tassi di interesse stavano a zero. Averlo acquistato in quella fase è stata una scelta azzardata e, alla luce dei risultati, assai perdente.

Al fine di non incorrere in perdite in conto capitale, l’obbligazionista è costretto a mantenere il bond in portafoglio finché il suo prezzo non risale. Ci potranno volere anni. E, in ogni caso, perderà l’opportunità di impiegare il capitale rimasto imbrigliato nel BTp a 50 anni per acquistare un titolo più remunerativo.

Risalita BTp 50 anni incerta sui tempi

Oggi, però, siamo in un’altra fase. I tassi sono saliti verosimilmente all’apice. La Banca Centrale Europea difficilmente li alzerà ancora. A queste condizioni, una capatina sul tratto lungo della curva può rivelarsi promettente. Con il calo dei tassi, i prezzi salirebbero velocemente.

Anche in questo caso, tuttavia, va ribadita la prudenza necessaria. Non sappiamo quando ci sarà un taglio dei tassi, né se gli spread italiani rimarranno invariati, stringeranno o si amplieranno nei prossimi mesi o anni. Non è così scontato che da qui al medio termine il BTp a 50 anni frutti i guadagni sperati. Certo, c’è da dire che attualmente la cedola effettiva, cioè rapportata alla quotazione e al netto delle imposte, si aggira intorno al 3,50%. E poiché l’inflazione italiana a medio-lungo termine è attesa su valori contenuti (intorno all’1,50%), sarebbe un buon investimento anche senza voler necessariamente speculare sul prezzo, sebbene esistano allo scopo tra i titoli di stato soluzioni ben più remunerative.

