Se c’è qualcuno che dovrebbe essere sollevato dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla rivalutazione delle pensioni quel qualcuno è il governo. Che avrebbe dovuto mettere a bilancio milioni di euro per rimborsare i pensionati qualora la Consulta avesse stabilito come incostituzionale il taglio della rivalutazione delle pensioni del 2023 e del 2024. Ma dovrebbero essere in queste condizioni anche quelli delle opposizioni, visto che i conti pubblici e la spesa previdenziale sono sempre cose che riguardano tutti. Naturalmente poi in campo entrano le questioni politiche, e forse qualcuno contrario al governo auspicava una sentenza diversa da parte della Corte Costituzionale. Con tanto di aumenti e arretrati sulle pensioni.

Fatto sta che la Consulta ha detto che non c’è nulla di illegittimo riguardo al fatto che le pensioni di importo elevato sono state penalizzate dal taglio dell’indicizzazione. Quindi chi ha perso soldi non avrà nulla indietro. A conti fatti molti soldi hanno perso i contribuenti. E continueranno a perderli. Perché adesso vedremo i veri conti da fare.

Niente rimborso e arretrati sulle pensioni, ecco cosa accade dopo la pronuncia della Consulta

I tagli di cui parliamo sono quelli effettuati tra il 2023 e il 2024 con i meccanismi di rivalutazione delle pensioni. Rivalutazione che nel 2023 è tornata ad essere a scaglione fisso e non progressivo e soprattutto, basato su fasce che man mano che sale la pensione come importo, fa crescere esponenzialmente il taglio stesso. Nello specifico:

100% dell’inflazione per pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;

85% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

54% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

47% per le pensioni tra 6 e 8 volte il minimo;

37% per le pensioni tra 8 e 10 volte il minimo;

32% nel 2023 e 22% nel 2024 per le pensioni sopra 10 volte il minimo.

Il trattamento minimo INPS, cifre, modifiche e novità da un anno all’altro

Parliamo di trattamento minimo, cioè dell’importo minimo prestabilito annualmente dall’INPS sulle pensioni. Un trattamento minimo che nel 2023 era pari a 563,74 euro nel 2024 è stato pari a 598,61 euro e che quest’anno per esempio è pari a 603,40 euro.

In parole povere, nel 2023 a partire dalle pensioni sopra 2.254 euro al mese, ecco che sono stati applicati i tagli sulla perequazione che era al 7,3% per poi diventare dell’8,1% passando dal tasso di previsione al tasso definitivo.

Solo nel 2023 quindi c’è chi ha perso molti soldi. Immaginiamo una pensione di 5.700 euro al mese, ovvero superiore a 10 volte il minimo. L’aumento pieno pari all’8,1% avrebbe portato la pensione a 6.161 euro al mese. Invece applicando il 32% dell’8,1%, cioè aumentando la pensione solo del 2,592%, il trattamento salì a 5.848 euro circa al mese. Una perdita di 313 euro al mese, ben oltre 4.000 euro all’anno.

Un taglio che prosegue imperterrito e i pensionati perdono soldi

Il problema del taglio è che continua a sortire effetto. Perché il mancato aumento del 2023 non solo è stato confermato pure nel 2024, ma ha continuato a produrre danni. Infatti sempre quella pensione che anziché arrivare a 6.161 euro nel 2023 è salita solo a 5.848 euro, nel 2024 ha subito un trattamento ancora peggiore.

Con il 22% di rivalutazione sul tasso di inflazione che fu al 5,4%. Se non ci fosse stato quel taglio e non ci fosse stato anche il successivo, la pensione del nostro esempio sarebbe arrivata a 6.493 euro al mese. E invece applicando l’aumento del 1,188% (il 22% del 5,4%) alla cifra già tagliata l’anno prima, la pensione è arrivata solo a 5.917 euro. E la perdita prosegue anche nel corrente anno, visto che ciò che è stato perso si trascina anche negli anni a venire.

La pronuncia della Corte Costituzionale salva il governo, niente rimborso sulle pensioni

Alla luce delle cifre sopra riportate evidente che siamo di fronte ad una sentenza della Corte Costituzionale è ha levato una grande problematica al governo. Che sarebbe stato chiamato a risarcire i pensionati penalizzati con cifre davvero rilevanti di arretrati da restituire.

Tutto nasceva dal fatto che in base all’articolo numero 36 della Costituzione, che stabilisce come la quantità e la qualità del lavoro devono essere opportunamente retribuite, si pensava che a cascata questo potesse essere un principio valido anche per le pensioni. Se un lavoratore ha svolto lavori di qualità o di quantità elevate, anche la pensione giustamente è di importi elevati. E non doveva essere penalizzato il pensionato che alla luce del lavoro svolto è stato capace di recuperare una pensione elevata. Invece stando alla pronuncia della Consulta, nulla di illecito è stato fatto con i tagli. E quindi niente rimborso sulle pensioni.

Che sono fondamentali per gli equilibri del sistema e per l’equità sociale. Visto che secondo gli ermellini costituzionalisti, le pensioni di più elevato importo sopportano meglio l’aumento del costo della vita e quindi il loro potere di acquisto non è intaccato come invece è intaccato quello delle pensioni più basse. Cioè di quelle sotto 4 volte ilo trattamento minimo che hanno goduto e godono sempre di una rivalutazione alò 100%.