Torna il Bonus Psicologo. Ecco dove sarà possibile richiederlo

Approvata in via definitiva la Legge di Bilancio 2022. Purtroppo, la tanto tanto attesa misura del

bonus psicologo per disturbi legati al Covid è saltata. Si trattava di una misura ritenuta da molti osservatori come necessaria e giusta, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria e di restrizioni alla libertà personale come quello che stiamo vivendo in questo periodo.

Dopo lo stop del Governo, la Regione Lazio, ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti, istituirà un fondo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto, in primo luogo, ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus psicologo, non c’è spazio in Legge di Bilancio

Il bonus psicologo per disturbi legati al Covid, seppur supportato da un ampio bacino di parlamentari, appartenenti a schieramenti politici trasversali, è stato eliminato della Legge di Bilancio 2022.

L’incentivo, sostanzialmente, si divideva in due distinti incentivi: il bonus psicologo avviamento e il bonus psicologo sostegno.

Il bonus avviamento consisteva in un contributo da 150 euro da destinare ai cittadini maggiorenni a cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che in precedenza non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni di questo tipo.

Il bonus sostegno, che variava in base alla situazione economica (ISEE) del soggetto richiedente, poteva arrivare fino 1.600 euro annui-

La Regione Lazio propone una misura alternativa

La Regione Lazio istituirà il suo bonus psicologo. Lo ha appena dichiarato il presidente Nicola Zingaretti, che, in un post pubblicato sulla propria pagina facebook, ha spigato quanto segue:

“Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità e alle tante sollecitazioni del mondo scientifico, alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e petizioni sul bonus psicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare”.

A tale scopo, saranno stanziati 2,5 milioni.

Le modalità di accesso al bonus psicologo della Regione Lazio saranno comunicate a breve.

Articoli correlati