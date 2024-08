L’estratto conto contributivo costituisce uno strumento indispensabile per i lavoratori, permettendo loro di verificare la correttezza dei dati legati alla propria posizione assicurativa. Anche minime anomalie possono infatti determinare significativi ritardi nella liquidazione della pensione.

Per evitare complicazioni future, è consigliabile che i lavoratori verifichino periodicamente il proprio estratto conto contributivo. La tempestività nel controllo dei dati permette di individuare e correggere eventuali anomalie in modo rapido, garantendo che tutti i periodi contributivi siano correttamente accreditati. Questa attenzione preventiva può risultare determinante per una liquidazione pensionistica senza intoppi.

Errori più comuni

Uno dei problemi più comuni riscontrati riguarda gli errori anagrafici. Spesso, infatti, si verificano inesattezze nei dati personali che complicano l’identificazione della posizione assicurativa del lavoratore. Il codice fiscale, elemento cruciale per gli estratti contributivi, può subire modifiche nel tempo. Ad esempio, l’inserimento di un secondo nome non incluso nella codifica originale può causare discrepanze.

Un’altra situazione ricorrente nell’estratto contributivo è l’assenza di contributi figurativi in determinati periodi. Questo accade quando il datore di lavoro non versa i contributi a causa di malattia, gravidanza o infortunio del dipendente. Per i periodi di NASPI i contributi figurativi riguardano l’INPS. Nonostante l’assenza di versamenti, tali periodi sono comunque riconosciuti ai fini previdenziali. Se questi periodi non sono presenti nell’estratto conto contributivo, è possibile avviare una procedura per l’accredito corretto. Anche i periodi di servizio militare o servizi sostitutivi possono essere integrati nell’estratto conto.

Quando i contributi risultano mancanti a causa dell’omissione del datore di lavoro, è possibile recuperarli senza costi aggiuntivi per il lavoratore, presentando un’istanza presso l’Istituto previdenziale. È fondamentale agire tempestivamente per evitare la prescrizione, che renderebbe impossibile il recupero dei contributi. Pertanto, è consigliabile richiedere l’estratto conto contributivo il prima possibile, anziché attendere il momento della pensione.

Estratto contributivo: cosa fare in caso di errori

Un aspetto importante da considerare è il termine di prescrizione per il versamento e il recupero dei contributi, fissato a 5 anni.

Tuttavia, se il lavoratore o i suoi superstiti segnalano all’INPS l’esistenza di un rapporto di lavoro non dichiarato, conosciuto come lavoro nero, il termine si estende a 10 anni. È cruciale che la denuncia venga effettuata prima della scadenza del termine quinquennale per attivare l’estensione della prescrizione a dieci anni.

Nel caso si riscontrino errori o omissioni nell’estratto conto contributivo, i lavoratori devono seguire specifiche procedure per la correzione. Ad esempio, per errori anagrafici, è necessario presentare una richiesta di rettifica con la documentazione che attesti l’errore e la corretta informazione. Per l’assenza di contributi figurativi, il lavoratore deve fornire la documentazione relativa ai periodi di malattia, gravidanza, infortunio o servizio militare.

Quando si tratta di omissioni da parte del datore di lavoro, è possibile presentare un’istanza di recupero contributivo. È importante allegare tutte le prove del rapporto di lavoro, come buste paga, contratti e dichiarazioni di colleghi o testimoni. Questa istanza può essere presentata direttamente all’INPS, o anche tramite il patronato.

Riassumendo…