Lotteria scontrini, biglietti vincenti del 23 febbraio 2023

Ultima estrazione del mese quella di oggi, 23 febbraio 2023, per la lotteria scontrini. Il gioco a premi legato all’acquisto di beni e servizi certificati da scontrino elettronico. Al sorteggio hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 13 febbraio a domenica 19 febbraio.

Sono 15 gli acquirenti vincitori e altrettanto sono anche i venditori. Infatti, sono previsti premi per entrambe le parti e lo scontrino vincente per il primo lo è in automatico anche per il secondo.

La vincita è comunicata sulla PEC o per raccomandata. Per ritirarla ci sono 90 giorni di tempo. Se si lasciano passare questi giorni senza reclamare il premio, questi è perso. La comunicazione della vincita indica anche le modalità per la riscossione.

La lotteria, ricordiamo, come strutturata adesso prevede sorteggi periodici (settimanali, mensili ed annuali). Presto si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea.

Estrazioni e premi

Il gioco è cominciato l’11 marzo 2021 con la prima estrazione in assoluto che ha visto coinvolti gli scontrini del mese di febbraio 2021.

Ogni secondo giovedì del mese, da questa data, la riffa continua per gli scontrini del mese precedente. Ogni mese possono vincere 10 acquirenti e 10 venditori. A ogni acquirente vincitore spetta un premio da 100.000 euro. Mentre ogni venditore vince 20.000 euro.

Le estrazioni settimanali sono cominciate il 10 giugno 2021 e si fanno ogni giovedì della settimana. Vi prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Qui vincono 15 acquirenti (25.000 euro per ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro per ciascuno).

Per l’estrazione annuale bisogna ancora aspettare che l’Agenzia Dogane stabilisca la data per il primo sorteggio. Vi parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. L’acquirente estratto vincerà 5.000.000 di euro mentre il venditore avrà 1.000.

000 di euro.

Ad ogni modo le estrazioni settimanali e mensili continueranno ancora. Chi vuole partecipare deve mostrare al venditore il codice lotteria. Uno scontrino una volta estratto non partecipa più agli altri sorteggi.

Lotteria scontrini, i 15 vincitori del 23 febbraio 2023

Sul sito istituzionale lotteria scontrini sono pubblicati i codici dei biglietti vincenti di ogni estrazione. Ecco i 15 biglietti vincenti del sorteggio lotteria scontrini del 23 febbraio 2023 (oggi):

0621-0344 99MEX094051

1262-0004 88S25001185 03630051

1414-1189 53SNS302212 00011537

2192-0134 99MEX013386

1245-0243 99SEA002583 00300005

2767-0298 99MEX004470

1388-0068 53SNS303171 20200020

0901-0181 3BIWB010683

1361-0043 8AMTN008199

2181-0084 45MQU202874

1350-0154 99SEA003077 00170001

1475-0051 99MEY027004

1417-0027 96SRT001094 14100002

1574-0206 99MEY034290

1455-0150 96SRT000806 37940003

Disponibile, sul sito stesso anche il calendario competo di tutte le estrazioni fatte e di quelle che ancora si devono fare. Prossimo appuntamento a giovedì 2 marzo 2023 a cui prenderanno parte gli scontrini trasmessi da lunedì 20 febbraio a domenica 26 febbraio.