Nel contesto delle politiche previdenziali italiane, il 2025 sembra destinato a vedere la continuazione della Legge Fornero senza modifiche significative. Il governo, infatti, necessita di circa 20 miliardi di euro per coprire le spese già previste nella Manovra, rendendo improbabili cambiamenti radicali alla normativa pensionistica vigente.

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di un intervento strutturale sul sistema pensionistico, dichiarando che la riforma delle pensioni è un obiettivo prioritario da raggiungere entro la fine della legislatura nel 2026. Tuttavia, molti osservatori ritengono che queste dichiarazioni abbiano più il sapore di uno slogan politico che di un reale impegno concreto.

L’assenza di un piano dettagliato e di risorse economiche adeguate fa sì che l’attuale struttura della Legge Fornero rimanga sostanzialmente invariata anche per il 2025.

Anche il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha affrontato il tema delle pensioni, riconoscendo l’esistenza di un dossier specifico sull’argomento. Tuttavia, ha anche chiarito che è ancora prematuro discuterne concretamente. Questa posizione conferma l’idea che non ci saranno cambiamenti rilevanti alla legge pensionistica nel breve termine.

Le modalità di pensionamento nel 2025

Stando così le cose, le modalità di pensionamento per il 2025 rimarranno le stesse stabilite dalla Legge Fornero. La pensione di vecchiaia sarà possibile a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi. In alternativa, si potrà accedere alla pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età.

Oltre alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata ordinaria, ci sono altre opzioni specifiche previste dalla Legge Fornero per il 2025:

pensione di vecchiaia con deroga Amato: accessibile con 67 anni di età e 15 anni di contributi, beneficiando di una particolare deroga

lavori gravosi: richiede 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi

pensione di vecchiaia contributiva: necessita di 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi maturati dopo il 1996

pensione di vecchiaia per inabili: disponibile a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne, con un requisito di inabilità pari all’80% e 20 anni di contributi

Quota 41: richiede 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, di cui uno versato prima dei 19 anni di età

lavori usuranti: conosciuta come “Quota 97,6”, richiede 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi.

Restano cristallizzati (non fanno parte della Fornero) anche per il 2025 i diritti di pensionamento anticipato già acquisiti con Quota 100, 102 e 103.

Le sfide del sistema pensionistico per il dopo Legge Fornero

In pratica, chi ad esempio, nel 2022 ha raggiunto 64 anni di età e 38 anni di contributi (Quota 102), nel 2025 se ancora a lavoro può decidere di andarsene comunque in pensione con questa formula.

La decisione di mantenere inalterata, sostanzialmente, le regole della Legge Fornero per il 2025 riflette le difficoltà economiche e politiche del Paese. La necessità di trovare risorse per la Manovra ha infatti priorità su eventuali riforme del sistema previdenziale. Questa situazione evidenzia le sfide persistenti del sistema pensionistico italiano, che continua a confrontarsi con questioni di sostenibilità e adeguatezza.

Guardando oltre il 2025, resta da vedere se il governo riuscirà a sviluppare e implementare una riforma strutturale che possa migliorare il sistema pensionistico italiano. La stabilità finanziaria e l’equità del sistema previdenziale saranno cruciali per garantire che le future generazioni possano beneficiare di pensioni adeguate e sostenibili. Tuttavia, senza un cambiamento significativo delle condizioni economiche o un nuovo impulso politico, è probabile che la Legge Fornero continui a costituire la base del sistema pensionistico italiano anche negli anni a venire.

