Il fisco riparte, finita la sospensione feriale 2023

Ferie finite per alcuni e ferie che iniziano per altri. Intanto ferie finite sicuramente per il fisco. E’ terminato, infatti, il periodo di sospensione feriale previsto ogni anno per i primi 20 giorni del mese di agosto.

Un periodo dell’anno in cui anche il fisco decide di staccare la spina. In pratica, il legislatore dice che tutti gli adempimenti e versamenti che ricadono nel periodo 1° agosto – 20 agosto di ogni anno possono rimandarsi al 20 agosto senza subire sanzioni e interessi. Se poi la fine del periodo di sospensione cade di sabato o domenica la ripresa slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Le ferie del fisco

Andando nel dettaglio del nostro ordinamento giuridico, la sospensione feriale di agosto è disciplinata dall’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006. Qui espressamente si legge che

gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

La sospensione feriale è però più lunga quando si tratta di documenti che devono essere trasmessi all’Agenzia Entrate. Infatti, continua l’art. 37

i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Sospensione feriale 2023 con un giorno in più

Per il 2023, dunque, la sospensione feriale per adempimenti fiscali e versamenti andava dal 1° agosto 2023 al 20 agosto 2023. Tuttavia, essendo il 20 agosto 2023 domenica, la pausa è stata di un giorno in più.

Questo significa, ad esempio, che il versamento della liquidazione IVA del mese di luglio che era in scadenza ordinaria il 16 agosto 2023, è potuta slittare a oggi, 21 agosto 2023 senza pagare sanzioni e interessi.

La sospensione feriale, invece, continuerà fino al 4 settembre 2023 se ci riferiamo ai termini entro cui i contribuenti devono far recapitare documenti e informazioni all’Amministrazione finanziaria.

Esempio Avviso bonario notificato il 27 luglio 2023. In tal caso il conteggio dei 30 giorni entro cui fornire documenti all’Agenzia Entrate sarà fatto fino al 31 luglio 2023. Poi il conteggio si ferma per riprendere a contare i giorni dal 5 settembre 2023.

Riassumendo…