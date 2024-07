La Circolare n. 78/2024 dell’INPS, sebbene non recente, ha chiarito le principali innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 riguardanti il calcolo delle pensioni e l’estensione della finestra mobile pensione anticipata per coloro che scelgono di lasciare il lavoro prima dei 67 anni. Questo argomento, di grande rilevanza per molti lavoratori, merita di essere ripreso.

La “finestra mobile”, ricordiamo, è un concetto che si riferisce al periodo di attesa che intercorre tra il momento in cui un lavoratore matura i requisiti per andare in pensione e il momento in cui inizia a ricevere l’assegno pensionistico.

Come funziona: motivi e implicazioni

Questa finestra non è fissa, ma può variare a seconda delle normative vigenti e delle condizioni specifiche del lavoratore.

La finestra mobile di pensione è stata introdotta per diverse ragioni, tra cui la necessità di gestire meglio il flusso delle uscite dal mondo del lavoro e per contenere i costi del sistema previdenziale. Ecco come funziona in pratica:

maturazione dei requisiti : il lavoratore raggiunge l’età o gli anni di contributi necessari per andare in pensione. Questo è il primo passo e avviene secondo le regole stabilite dalla normativa vigente

: il lavoratore raggiunge l’età o gli anni di contributi necessari per andare in pensione. Questo è il primo passo e avviene secondo le regole stabilite dalla normativa vigente inizio della finestra mobile : una volta maturati i requisiti, il lavoratore entra in un periodo di attesa, denominato finestra mobile. Questo periodo è variabile e può essere di alcuni mesi a seconda delle normative specifiche e delle riforme pensionistiche in vigore

: una volta maturati i requisiti, il lavoratore entra in un periodo di attesa, denominato finestra mobile. Questo periodo è variabile e può essere di alcuni mesi a seconda delle normative specifiche e delle riforme pensionistiche in vigore erogazione della pensione: alla fine della finestra mobile, il lavoratore inizia a ricevere l’assegno pensionistico.

La finestra mobile pensione può avere diverse implicazioni per i lavoratori:

pianificazione finanziaria : lavoratori devono considerare il periodo di attesa nella loro pianificazione finanziaria. Durante la finestra mobile, non percepiscono ancora la pensione, quindi devono avere risparmi o altre fonti di reddito per coprire le spese

: lavoratori devono considerare il periodo di attesa nella loro pianificazione finanziaria. Durante la finestra mobile, non percepiscono ancora la pensione, quindi devono avere risparmi o altre fonti di reddito per coprire le spese ritardo nell’uscita dal lavoro : alcuni lavoratori potrebbero decidere di continuare a lavorare fino alla fine della finestra mobile per evitare di rimanere senza reddito

: alcuni lavoratori potrebbero decidere di continuare a lavorare fino alla fine della finestra mobile per evitare di rimanere senza reddito ricalcolo dei benefici: in alcuni casi, la pensione effettiva potrebbe essere ricalcolata o potrebbe subire variazioni a seconda della durata della finestra mobile.

Finestra mobile pensione anticipata: in aumento per alcuni

In attesa di capire cosa si farà per la riforma pensioni (in corsa ora c’è anche la nuova Quota 92), intanto uno dei cambiamenti avuti con la legge di bilancio 2024 riguarda l’aumento della finestra mobile per i dipendenti degli Enti Locali e del settore sanità che optano per la pensione anticipata.

3 mesi per chi matura i requisiti nel 2024

per chi matura i requisiti nel 2024 4 mesi per chi matura i requisiti nel 2025

per chi matura i requisiti nel 2025 5 mesi per chi matura i requisiti nel 2026

per chi matura i requisiti nel 2026 7 mesi per chi matura i requisiti nel 2027

per chi matura i requisiti nel 2027 9 mesi per chi matura i requisiti dal 2028 in poi.

Questa finestra, è stata prolungata secondo una scala progressiva:

Questo significa, ad esempio, che chi ha maturato i requisiti il 1° gennaio 2024, ha dovuto aspettare il 1° aprile 2024 per la decorrenza della propria pensione.

L’estensione della finestra mobile pensione anticipata implica che i lavoratori, pur avendo maturato i requisiti per la pensione, dovranno attendere un periodo più lungo per ricevere l’assegno. Questo può influire significativamente sulla pianificazione finanziaria personale e familiare dei dipendenti che programmano il pensionamento.

