Congedo 104, nuove istruzioni per modificare la domanda

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità nella sezione dedicata alla domanda per il c.d. congedo 104. La funzionalità serve per modificare i dati di una richiesta già presentata.

Il congedo 104, ricordiamo, si concretizza nel diritto del lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 2 anni. Il requisito principale per chiederlo è la necessità di assistere un familiare disabile (figli, coniuge, genitori, ecc.). I due anni possono essere anche non consecutivi.

Il periodo di assenza dal lavoro sarà, comunque, retribuito. Il lavoratore non perderà la retribuzione visto che percepisce un’indennità mensile.

Per avere il congedo 104 è richiesto anche il requisito della convivenza. Quindi, il lavoratore che chiede il congedo per assistere il familiare disabile, deve convivere con quest’ultimo. Al riguardo, ai fini della verifica, si fa riferimento alla residenza. Pertanto, ad esempio, se il lavoratore ha necessità di assistere il genitore disabile, se vuole chiedere il congedo 104 deve avere la residenza nella stessa casa del genitore da assistere.

La domanda

Per richiedere il congedo 104 bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La domanda si fa all’INPS con una delle seguenti modalità:

online dal sito INPS, accedendo al servizio dedicato

dal sito INPS, accedendo al servizio dedicato contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

C’è, comunque, l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda. I tempi di lavorazione sia della richiesta che di eventuali variazioni sono di 30 giorni.

Congedo 104, come fare la variazione dati (nuova funzione)

L’INPS, con il Messaggio numero 3139 del 07 settembre 2023, ha annunciato che il servizio telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo 104 è stato integrato con la nuova funzionalità denominata “Variazione dati domanda”.

La nuova funzione permette al lavoratore di comunicare all’INPS la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già precedentemente presentata. Ad esempio, per modificare l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della richiesta.

Per accedervi (serve SPID, CIE o CNS) occorre seguire sul sito INPS il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”

La nuova funzionalità permette anche di effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

