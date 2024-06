A partire da oggi, 5 giugno 2024, è possibile presentare le domande per il Bonus Autostrade 2024, il contributo volto a ridurre i costi dei pedaggi sostenuti nel 2023. Questo incentivo offre un supporto economico variabile, dal 1% al 13%, in base al tipo di veicolo utilizzato e al fatturato dal richiedente.

Il beneficio è stato concepito per supportare gli autotrasportatori. Lo sconto compensativo è destinato a una vasta gamma di soggetti, inclusi coloro che risultavano iscritti, alla data del 31 dicembre 2022 e durante il 2023, all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di merci per conto terzi.

Sono incluse anche le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili.

Anche le imprese di autotrasporto di merci in conto proprio o per conto terzi con sede in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, così come in Svizzera e in Inghilterra, possono beneficiare del bonus, a patto di possedere la necessaria licenza.

Bonus autostrade 2024: procedura di domanda

Il fondo stanziato per il Bonus Autostrade 2024 ammonta a circa 148 milioni di euro. Questa somma è destinata a coprire parte dei costi autostradali sostenuti dalle imprese di autotrasporto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Tuttavia, il beneficio è applicabile solo ai veicoli che rientrano nelle categorie Euro 5, Euro 6 o superiore, e che siano alimentati in modo alternativo o elettrico. Il beneficio si affianca anche all’ecobonus veicoli 2024.

La percentuale di riduzione dei pedaggi è determinata in base al fatturato globale annuo dell’impresa e alla classe ecologica del veicolo. Le domande potranno essere presentate telematicamente attraverso il Portale dell’Albo degli Autotrasportatori, utilizzando l’applicativo “Pedaggi”.

La procedura per la richiesta prevede una prima fase in cui si prenota la domanda. L’apertura ella finestra è dalle ore 9:00 di oggi, mercoledì 5 giugno 2024. La chiusura, salvo proroghe, è fissata alle ore 14:00 di martedì 11 giugno 2024.

Successivamente, dalle ore 9:00 di lunedì 24 giugno si aprirà la seconda fase in cui, sarà necessario completare l’inserimento di tutti i dati richiesti per la domanda, inclusa firma digitale e invio definitivo.

Gli obietti del beneficio

Il bonus autostrade 2024 rappresenta un’importante opportunità per le imprese di autotrasporto, fornendo un sostegno economico significativo per ridurre i costi dei pedaggi sostenuti nel 2023. Questo incentivo mira a rendere più sostenibile l’attività di trasporto merci, alleviando parte dei costi operativi e promuovendo l’utilizzo di veicoli più ecologici.

La modalità telematica semplifica notevolmente il processo, garantendo un accesso più agevole al contributo. È fondamentale che le imprese interessate si preparino adeguatamente per rispettare le scadenze e fornire tutta la documentazione necessaria.

Il fondo di 148 milioni di euro stanziato per il 2024 sottolinea l’importanza che il governo attribuisce al settore, riconoscendo il suo ruolo cruciale nell’economia e nell’approvvigionamento di beni. Con questo bonus, si auspica di incentivare ulteriormente l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni e promuovendo pratiche di trasporto più sostenibili.

Per ulteriori informazioni e per accedere al portale delle domande, è consigliabile visitare il sito ufficiale dell’Albo degli Autotrasportatori, dove saranno disponibili tutte le istruzioni dettagliate e il supporto necessario per la presentazione della domanda.

Riassumendo