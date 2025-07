Esonero dichiarazione redditi: scelta 8, 5 e 2 per mille anche online

In periodo di dichiarazione redditi i contribuenti sono chiamati a decidere se effettuare o meno ache la scelta dell’8, 5 e 2 per mille. Una scelta che può essere fatta anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione e che dal 23 giugno 2025 può essere effettuata anche via web direttamente dal sito dell’Agenzia Entrate.

Si ricorda che in merito alle scadenze della dichiarazione reddituale, il Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024) si presenta entro il 30 settembre 2025. Mentre il Modello Redditi 2025 (anno d’imposta 2024) si presenta entro il 31 ottobre.

A chi destinare la scelta

Come dicevamo anche in caso di esonero della dichiarazione redditi è ammesso fare la scelta dell’8, 5 e 2 per mille.

Ciò è possibile compilando l’apposita scheda, disponibile sulla pagina web dell’Agenzia delle Entrate dedicata.

L’8 per mille del gettito Irpef può essere destinato allo Stato oppure a un’istituzione religiosa. Il 5 per mille a soggetti che operano per determinate finalità di interesse sociale. Il 2 per mille della propria a un partito politico.

Scelta 8, 5 e 2 per mille: come fare

La scheda, una volta compilata, deve essere inserita in una busta chiusa su cui devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, il suo cognome e nome, e l’indicazione che si tratta della “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”. La busta può essere consegnata in diverse maniere, tutte valide fino al 31 ottobre 2025 (quindi, entro la scadenza del Modello Redditi 2025 e non del 730/2025):

presso gli Uffici Postali: consegnando la busta allo sportello, si riceverà gratuitamente una ricevuta di avvenuta consegna.

attraverso Intermediari Abilitati: è possibile consegnare la scheda a professionisti o centri di assistenza fiscale (Caf) abilitati alla trasmissione telematica. Anche in questo caso, si otterrà una ricevuta che attesta l’impegno a trasmettere la scelta all’Amministrazione Finanziaria. Gli intermediari possono richiedere un corrispettivo per il servizio offerto.

servizio Telematico dell’Agenzia delle Entrate: il contribuente ha anche la possibilità di inviare la scheda direttamente tramite un servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In quest’ultimo caso, una volta entrati nell’area riservata del sito dell’Agenzia tramite le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns), basta selezionare tra i “Servizi” disponibili quello dedicato alla “Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF”.

