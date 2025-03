Esenzione canone RAI a qualsiasi età: ecco quando non si paga

È possibile beneficiare dell‘esenzione canone Rai a qualsiasi età. Come canta Giordana Angi con il brano Casa: “Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie”.

La casa è il punto di riferimento per ognuno di noi. È il posto in cui custodiamo i nostri beni sia materiali che affettivi e soprattutto dove siamo davvero liberi di essere sempre noi stessi.

Allo stesso tempo la propria abitazione si può rivelare, alcune volte, fonte di grattacapi. Basti pensare alle varie spese che bisogna sostenere, ad esempio, per la sua pulizia o per arredarla.

Se tutto questo non bastasse, bisogna fare i conti anche con il caro bollette e le tasse.

Tra queste si annovera il canone Rai che si rivela essere una delle tasse più odiate dagli italiani. Ma si può essere esentatati dalla tassa sulla TV di Stato? Ebbene sì, in alcuni casi è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Canone RAI, esenzione per gli ultrasettantacinquenni con reddito basso

Il canone Rai deve essere pagato ogni anno da tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo. Dall’importo pari a 90 euro l’anno, deve essere pagato anche dai soggetti che hanno la residenza all’estero, nel caso in cui abbiano una casa in Italia e qui sia presente una televisione. Vi sono, però, determinati casi in cui si ha diritto all’esonero.

Innanzitutto non devono pagare la tassa sulla TV di Stato le persone che hanno un’età superiore a 75 anni. Il tutto, come sottolineato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a patto di avere un:

“reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. […] L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre”.

Esenzione canone RAI a qualsiasi età: ecco quando non si paga

In alcuni casi l’esenzione dal canone Rai viene riconosciuta a prescindere dall’età.

Entrando nei dettagli, non sono tenuti al relativo pagamento tutti coloro che non possiedono alcun apparecchio televisivo in casa. Ma non solo. Non devono pagare il canone Rai gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali e i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza nel nostro Paese.

Come ottenere l’esonero

Il riconoscimento dell’esonero dal pagamento del canone Rai non avviene automatico, bensì bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva. Quest’ultima, come spiegato sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere spedita tramite posta in plico raccomandata, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

In tal caso si deve allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa può essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure consegnata di persona, semplicemente recandosi presso uno degli uffici dell’Agenzia delle entrate dislocati sul territorio.