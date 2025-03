Esclusi dal bonus bollette con Isee non certo da ricchi. Come canta Fabri Fibra con il brano Tranne Te: “C’è una festa, siamo in centotre, tremila e trentatré, tranne te. Tranne te, tra me e te, tranne te”.

Le risorse, purtroppo, non sono infinite. Per questo motivo è fondamentale prestare attenzione al relativo utilizzo, in modo tale da consentire a tutti gli stessi diritti. Più facile a dirsi che a farsi, dato che non sempre è possibile accedere a tutto ciò che si desidera.

Lo sa bene il governo che nel momento in cui mette in campo delle misure, si ritrova a dover stabilire dei paletti in modo tale da delineare chi possa o meno beneficiarne.

Basti pensare al bonus bollette volto ad aiutare le famiglie a fronteggiare al meglio tale spesa che pesa inevitabilmente sulle loro tasche. Peccato che non tutti possano usufruirne. Anzi, tanti sono gli esclusi, compresi nuclei familiari con Isee non particolarmente elevati.

Esclusi dal bonus bollette con ISEE non certo da ricchi: polemica

Al fine di aiutare le famiglie alle prese con il caro bollette, il governo ha deciso di introdurre un contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas. Entrando nei dettagli, come stabilito dall’articolo numero 1 del decreto legge numero 19 del 28 febbraio 2025, per l’anno in corso:

“ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”.

Ebbene sì, nel corso del 2025 le famiglie con Isee fino a 25 mila euro potranno beneficiare di un bonus bollette.

Un aiuto indubbiamente importante, a cui però non possono accedere coloro che presentano un valore Isee anche solo leggermente superiore alla soglia poc’anzi citata.

Se tutto questo non bastasse, l’importo del contributo differisce a seconda dell’Isee di riferimento. In particolare coloro che hanno un Isee fino a 9.530 euro hanno diritto ad un contributo più alto rispetto a chi presenta un Isee compreso tra 9.530 euro e 25 mila euro.

L’importanza di presentare la DSU

Per poter accedere a tale misura, è bene ricordare, non bisogna presentare alcuna richiesta. L’importante è presentare la DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria d’altronde per ottenere lo stesso certificato Isee. Nel caso in cui il relativo valore sia inferiore ai limiti prima citati, ecco che i soggetti interessati potranno beneficiare di un interessante sconto in bolletta. Oltre all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è fondamentale prestare attenzione a chi risulta essere intestato il contratto di fornitura.

Quest’ultimo, infatti, deve essere a nome di uno dei componenti del nucleo indicato sull’Isee. Se, invece, risulta essere intestato ad un altro soggetto, come ad esempio il proprietario dell’immobile in caso di affitto, allora il bonus non viene riconosciuto.

In caso di dubbi si invita, comunque, a consultare il sito dell’Arera per ottenere maggiori informazioni in merito. Il tutto, fermo restando l’importanza di provvedere, innanzitutto, a richiedere l’Isee. In assenza di quest’ultimo, infatti, non è possibile beneficiare del bonus bollette.