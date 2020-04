Pasqua e Pasquetta a casa: droni anti furbetti, posti di blocco e controlli seconde case

Sarà una Pasqua diversa quella di quest’anno caratterizzata dal divieto di uscire e accompagnata da droni anti-scampagnata. I supermercati saranno chiusi in varie città, le funzioni religiose si potranno seguire solo in streaming e ovviamente sarà vietato uscire per fare gite o pic nic. Continua quindi la stretta anti-coronavirus e le misure anti-assembramenti per evitare che gli italiani si facciano prendere dal clima festivo ed escano da casa per smaltire il pranzo di Pasqua.

Check-point, posti di blocco e droni

Che cosa ha in mente il Governo per fermare i furbetti? Prima di tutto sono previsti dei check point con posti di blocco nelle località turistiche, porti, sentieri di montagna e persino ai caselli autostradali e stazioni dei treni. I controlli saranno intensificati tra sabato e lunedì, giorno di Pasquetta. In alcune città come Firenze, Torino e Venezia sono previsti anche dei droni per controllare i movimenti delle persone mentre in Liguria, per evitare gli arrivi nelle seconde case dai cittadini provenienti da Piemonte e Lombardia, ma più in generale anche dalle altre regioni, sono previste multe salate fino a 500 euro e la disposizione, per i sindaci delle località turistiche, di controllare le presenze nelle seconde case facendo controlli sui consumi relativi alle utenze.

Divieto di popolare le seconde case

Divieto di ripopolare le seconde case anche nelle altre regioni, in Sardegna nessun arrivo di vacanzieri su navi e aerei mentre la Costa Smeralda e le località del Sud sono state blindate.

Nella nuova circolare del Viminale si legge che:«Nell’attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della libertà di circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico».

Controlli serrati saranno presenti anche nelle città, vicino ai parchi, mentre per evitare il rischio di assembramenti tra sabato e lunedì molte regioni come Abruzzo, Sardegna, Lazio e Sicilia hanno disposto la chiusura di supermercati e negozi domenica e lunedì. Insomma nessuna scusante alle uscite senza valida ragione, Pasqua e Pasquetta saranno totalmente blindate con posti di blocco ovunque, droni e controlli in tutti i luoghi in cui gli italiani potrebbero ‘scappare’: sentieri di montagna, parchi, località di mare, stazioni e autostrade.

Leggi anche: Supermercati aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta: si potrà fare la spesa?

[email protected]