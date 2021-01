Le Regioni che rischiano la zona rossa dal 17 gennaio

Prende forma la nuova stretta anti-covid che dovrebbe scattare dal 16 gennaio. A quanto pare Lombardia, Campania e Friuli Venezia Giulia avrebbero chiesto che tutta l’Italia diventi una zona arancione.

Il nuovo Dpcm

Come abbiamo già visto, nel nuovo Dpcm saranno contenute le nuove norme che saranno poi valide per 45 giorni, quindi a fino a fine febbraio. Oltre alla nuova zona bianca, il divieto di spostamento tra Regioni anche per le zone gialle e limiti per l’asporto dopo le 18 sarà dato molto peso al sistema a colori su base regionale. Fino al 15 gennaio Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia e Calabria sono in fascia arancione mentre tutte le altre sono in fascia gialla ma i presidenti di Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno chiesto una linea uguale per tutti. Sembra comunque confermato l’abbassamento dell’indice RT a 1 per passare alla zona arancione e 1,25 per passare alla rossa. Alle due zone di rischio più severe si aggiunge anche la nota zona bianca, che permetterebbe alle regioni di avere più libertà in merito ad aperture e spostamenti ma per rientrare in questa fascia bisogna rispettare requisiti molto severi. Nel nuovo decreto ci saranno anche le deroghe per i piccoli comuni e la possibilità di visitare i parenti una sola volta al giorno nel limite di due persone.

Le Regioni a rischio

Il prossimo monitoraggio dell’ISS che deciderà quali regioni passeranno o meno alla fascia arancione o rossa tenendo anche conto dei nuovi indicatori, è previsto per il fine settimana ma ad oggi a rischiare un passaggio in zona rossa sono il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, le Marche, le province di Trento e Bolzano e la Puglia. Attilio Fontana a Sky TG 24 aveva infatti detto: «la scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano».

Le Regioni sotto la soglia di 250 sono 13, in particolare Toscana, Calabria e Sardegna.

