Investire in immobili: le località turistiche emergenti su cui puntare

Investire in immobili situati in località turistiche può rappresentare per molti un affare. Il Tecnocasa gruppo ha così redatto una lista di mete turistiche emergenti dove investire nel mattone, alcune di queste sono già note, altre meno ma grazie ad interventi di riqualificazione stanno diventando appetibili per il mercato immobiliare.

Da Diano Marina a Castelsardo

Tra queste ci sono Diano Marina e San Lorenzo al Mare in Liguria ma anche Bordighera. Le prime due sono diventate interessanti per gli stranieri anche grazie alla creazione di piste ciclabili mentre Bordighera ha visto di recente la riqualificazione di spiagge e hotel in disuso. Sempre in Liguria ma nell’entroterra, un’altra meta interessante è quella di Perinaldo, piccolo borgo per chi ama fare escursioni e passeggiate, noto soprattutto per le case d’epoca in pietra.

Spostandoci in Sardegna, Tecnocasa gruppo ha segnalato Castelsardo, dove i prezzi medi di un’abitazione da ristrutturare è di 800 euro al mq. Il borgo si trova ad una posizione ottimale per raggiungere altre zone elette della Sardegna. Tra i luoghi convenienti anche Jesolo, in Veneto, 2600 euro al mq per un immobile nella Cross LamTower il grattacielo in legno più grande in Europa.

Lago di Garda

Sul lago di Garda sono state segnalate le località di Lazise e Riva del Garda, apprezzate molto dagli stranieri anche per la presenza di piste ciclabili. Ci sono poi mete come Predore dove un immobile costa 1200 euro al mq, Cogne, in Valle d’Aosta e Ollomont, località per gli amanti della montagna e dello sci. Altre destinazioni montane sono Moena, 3.000 euro al mq e Terme di Ponte di Legno.

Secondo l’Ufficio studi Tecnocasa Gruppo “Sul mercato della casa vacanza si registrano trend quali un aumento degli acquisti di casa vacanza da parte degli stranieri. Si evidenzia una riscoperta dei borghi così come di località vicine a quelle più costose per la possibilità di acquistare a prezzi più contenuti. La riscoperta invece di borghi caratteristici vede protagonisti soprattutto gli acquirenti stranieri più inclini a trascorrere le vacanze in luoghi meno battuti dal turismo di massa e in grado di offrire vacanze più rilassanti e in immobili caratteristici”.

