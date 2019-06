I lavori del futuro: 10 mestieri che tutti vorranno fare tra qualche anno

Quali sono i lavori del futuro? Abbiamo più volte affrontato l’argomento, parlando di quelle figure che saranno indispensabili in un futuro non troppo lontano. A primeggiare sono, sopratutto, i mestieri legati al digitale e all’e-commerce.

Dal Cyber security al Data Scientist

Tra i lavori del futuro, così come riporta Il Corriere in un recente articolo, c’è il Cyber security manager, una figura legata alla tutela del business, un esperto di sicurezza digitale che ha competenze informatiche ma anche legali. Tra i suoi compiti c’è anche quello di prevenire attacchi hacker e data breach. Un’altra figura interessante è quella del Privacy Specialist, un referente Privacy che si occupa dei dati personali.

C’è anche il Data Scientist, esperto di informazioni digitali che ha il compito di monitorare trend socioeconomici e seguire i processi. Quella del Data Scientist è sicuramente una figura che richiede competenze molto importanti in materia matematica, informatica e ingegneristica.

Dal Software Developer al Social Media Manager

Tra le figure che le aziende ricercano e che avranno uno sviluppo sempre più importante nel futuro c’è quella del Software Developer, che segue la progettazione e creazione di nuovi sistemi. Molto quotata anche la figura di Social Media Manager ossia manager delle piattaforme social che ha il compito di seguire sui social la visibilità dell’azienda.

Un altro lavoro ben noto è quello del Seo Specialist, esperto in grado di analizzare il copywriting SEO e ottimizzazione dei motori di ricerca. Quotati anche il Chief Digital Officer, una figura in grado di coordinare processi e trasformazioni digitali e il Cloud Architect, che come dice la parola stessa si occupa di architetture in cloud.

Segnaliamo, infine, l’E-commerce manager, figura aziendale che ha il compito di definire le strategie di marketing e il caregiver familiari, figure con competenze specifiche che avranno il compito di seguire soggetti over 65 che hanno bisogno di cure.

Come cambierà il lavoro nel futuro e quali competenze serviranno per rimanere a galla