Cassa Depositi e Prestiti e Roma Capitale insieme per lo sviluppo della città

Cassa Depositi e Prestiti e Roma Capitale hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per valutare iniziative di partenariato pubblico-privato in ambiti fondamentali per la trasformazione della città. L’accordo è stato firmato presso il Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco. Cdp supporterà, quindi, Roma Capitale nella valutazione tecnica ed economico-finanziaria e nell’istruttoria amministrativa di diversi progetti di grande rilevanza strategica per la città, che l’amministrazione capitolina intende realizzare in partnership con privati. L’accordo siglato da Cassa Depositi e Prestiti va a porre un ulteriore tassello nel percorso che vede la società impegnata nella promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Fabio Barchiesi: “L’accordo tra Cdp e Roma Capitale contribuirà a dare vita a progetti in grado di garantire un nuovo impulso al rilancio della Capitale”

Fabio Barchiesi, Direttore Implementazione Piano e Iniziative Strategiche e Chief of CEO Staff di Cassa Depositi e Prestiti, come riportato dal quotidiano di Roma Il Messaggero, ha commentato così l’accordo tra Cdp e Roma Capitale: “Questo protocollo, che avrà una durata di 24 mesi e potrà essere rinnovato, contribuirà a dare vita a progetti in grado di garantire un nuovo impulso al rilancio della Capitale. Contiamo che possa essere utilizzato come modello di riferimento per altre iniziative in numerose città italiane, che possono avviare importanti programmi di sviluppo grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr”.

L’accordo prevede, tra le altre cose, importanti investimenti su settori come il riciclo dei rifiuti, l’efficientamento energetico, le infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile, oltre ad azioni di sviluppo per nuove reti tecnologiche per i sistemi di telecomunicazione, sicurezza e sensoristica e la rigenerazione

urbana.

Cassa Depositi e Prestiti valuterà progetti strategici per la città

L’iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti è quindi coerente con gli ambiti di intervento di InvestEu, il programma dell’Ue per favorire gli investimenti per il quale Cdp fornisce servizi di consulenza strategica, in virtù dell’accordo di Advisory siglato dal Gruppo con la Commissione Europea nel luglio 2022.

La collaborazione tra le parti coinvolte si sviluppa in due aree specifiche. La prima è incentrata sulla valutazione delle iniziative di partenariato pubblico-privato e comprende il supporto di Cdp nella fase di valutazione amministrativa dei progetti, nonché nella valutazione dell’equilibrio economico-finanziario

dell’operazione e delle possibili fonti di finanziamento. Inoltre, viene effettuata una valutazione tecnica per verificare la fattibilità dei progetti dal punto di vista economico e tecnologico.

La seconda area di collaborazione riguarda il supporto per le dichiarazioni di pubblica utilità, in particolare per quanto riguarda le attività in comune con altri soggetti coinvolti e la predisposizione della documentazione necessaria per la gara.

Cassa Depositi e Prestiti e Roma Capitale sono già al lavoro per definire i dettagli delle attività

Cassa Depositi e Prestiti e Roma Capitale stanno già collaborando per elaborare un programma preciso delle attività da svolgere e per definire le relative scadenze. Il protocollo, frutto del lavoro del direttore Policy, Valutazione e Advisory, Luca D’Agnese e del responsabile Coordinamento Implementazione Piano e Iniziative Strategiche, Fabio Barchiesi, avrà una durata di 24 mesi e potrà essere prolungato. L’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha spiegato l’importanza dell’accordo con Cassa Depositi e Prestiti per la Capitale: “Nella realizzazione dei molti importanti progetti per la trasformazione e lo sviluppo

sostenibile della città che la nostra Amministrazione sta attuando, le risorse europee e nazionali – assieme a quelle Capitoline – giocano un ruolo fondamentale. Ma essenziale è anche l’attivazione di forme di collaborazione tra pubblico e privato che consentano di ottenere due risultati di grande rilevanza: da un lato il

reperimento di ingenti risorse aggiuntive, dall’altro la possibilità di favorire la realizzazione, e poi la gestione, di interventi particolarmente complessi che richiedono esperienze e competenze specifiche. Roma Capitale sta valutando una serie di progetti strategici, in partnership con privati, in ambiti cruciali per il futuro della città, per un valore complessivo di circa 2 miliardi. L’accordo con Cdp, per il quale ringrazio Dario Scannapieco e tutto il Gruppo, darà un forte impulso alla valutazione di queste iniziative”.

Dario Scannapieco: “Cdp vuole continuare ad essere un punto di riferimento per gli enti pubblici”

A valle dell’accordo sono arrivate anche le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco: “Siamo molto orgogliosi del nostro ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea per l’iniziativa InvestEu, che ci consente di contribuire ad amplificare e moltiplicare gli impatti dei fondi e dei programmi dell’UE sull’economia italiana. Crediamo fortemente nelle opportunità che discendono dalla nostra capacità di fungere da ponte tra partner pubblici e privati per sostenere il miglioramento delle infrastrutture, soprattutto quelle sociali ed urbane, che è una delle priorità di Cassa Depositi e Prestiti. Cdp vuole continuare ad essere un punto di riferimento per gli enti pubblici per promuovere ed accelerare lo sviluppo del Paese, sfruttando le leve dell’innovazione e della sostenibilità. In quest’ottica, con Roma Capitale oggi sigliamo un accordo con cui rafforziamo ulteriormente il modello di servizio di Cdp a sostegno del territorio, ponendo al centro i temi della sostenibilità”.