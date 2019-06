Criptovalute, Bitcoin vola sopra i 9 mila dollari: la top 10 al 17 giugno

La settimana che si è appena conclusa ha visto Bitcoin e, più in generale, il mercato delle criptovalute tornare a crescere. La migliore criptomoneta a livello mondiale si è affacciata per la prima volta dopo tanto tempo con decisione sopra i 9 mila dollari. L’entusiasmo tra i sostenitori di Bitcoin è tornato quello di un anno e mezzo fa, quando, Bitcoin valeva poco più del doppio rispetto alla quotazione odierna.

Ethereum e Ripple a braccetto

Da sottolineare anche il dato relativo alla capitalizzazione azionaria, con Bitcoin che fa segnare quasi 163 miliardi di dollari.

Prosegue il cammino parallelo di Ethereum e Ripple, separate sempre da 10 miliardi di dollari. Ethereum è a un passo dal tagliare il traguardo dei 30 miliardi di dollari, mentre Ripple vede avvicinarsi la soglia dei 20 miliardi. Per quanto riguarda, invece, il valore di ciascun asset digitale, un ETH oggi vale 270 dollari, mentre un XRP poco più di 43 centesimi.

Quarta posizione per Litecoin, che a sua volta è distanziato di 10 miliardi di dollari da Ripple, con una capitalizzazione azionaria pari a 8,4 miliardi. In questi ultimi giorni Bitcoin Cash ha praticamente raggiunto Litecoin al quarto posto, guadagnando soprattutto nella prima parte del weekend. Tra le due criptovalute la differenza è inferiore a un miliardo di dollari.

Tether continua a crescere

La stablecoin Tether sta vivendo un ottimo periodo, nonostante continui a restare in nona posizione nella classifica stilata da Coinmarketcap. Oltre a mantenere il rapporto 1:1 con il dollaro, Tether è stata in grado in queste ultime settimane di lievitare la propria capitalizzazione azionaria, raggiungendo nella mattinata di oggi la cifra di 3,4 miliardi di dollari. Da inizio giugno ad oggi Tether ha visto dunque aumentare la propria capitalizzazione azionaria di quasi mezzo miliardo.

La classifica delle migliori 10 criptovalute ad oggi 17 giugno

1. Bitcoin $162,9 miliardi

2. Ethereum $28,7 miliardi

3. Ripple $18,2 miliardi

4. Litecoin $8,4 miliardi

5. Bitcoin Cash $7,6 miliardi

6. EOS $6,5 miliardi

7. Binance Coin $4,6 miliardi

8. Bitcoin SV $3,8 miliardi

9. Tether $3,4 miliardi

10. Stellar $2,5 miliardi

